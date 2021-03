От Уитни Хьюстон до Бейонсе: самые взрывные выступления в истории Грэмми

Восхождение Уитни Хьюстон на звездный олимп (1986)

Тогда Уитни Хьюстон с ее "Saving All My Love for You" обошла многих. Своим выступлением на Грэмми-86 она показала, что поп-музыка второй половины восьмидесятых обрела силу и голос. И зовут его Уитни Хьюстон.

Whitney Houston - Saving All My Love For You

Новое амплуа Мадонны (1999)

Живое выступление от Мадонны с хитом 1998 года "Nothing Really Matters" стало идеальным лайв-манифестом от на тот момент главной певицы Америки. Этим она заявила, что готова меняться и менять поп-музыку вокруг.

Madonna - Nothing Really Matters

Бритни Спирс - от школьницы до поп-иконы (2000)

Только появившаяся на поле поп-музыки исполняет на церемонии 2000 года свой все тогда главный хит. Из королевы школьного бала и принцессы она превращается в поп-диву в реальном времени.

Britney Spears - ...Baby One More Time

Неожиданный дуэт Эминема и Элтона Джона (2001)

Символ дерзости семидесятых и символ дерзости рубежа тысячелетий - они были обязаны объединиться на одной сцене. В 2001 Эминем исполнил свой главный на тот момент хит "Stan", а сэр Элтон Джон подыграл ему на рояле и исполнил "партию" в припеве.

Eminem feat. Elton John - Stan

Coldplay с симфоническим оркестром (2003)

Coldplay на сцене Грэмми-2003 вернули британскую рок-музыку на мировую сцену. Они своим выступлением показали, как должна выглядеть музыка для больших площадок в наступающую эпоху новой искренности.

Coldplay - Politik

Пол Маккартни, Linkin Park и Джей-Зи (2006)

Основатель The Beatles напевает свой главный хит, а главная ню-метал-группа и главный рэпер эпохи исполняют свою великую совместку. Это выступление можно назвать миксом века и символом преемственности поколений.

Linkin Park, Jay Z & Paul McCartney - Numb

Золотая королева Бейонсе (2017)

Это первое появление Бейонсе на публике после новости о том, что она ждет двойняшек. Своим выступлением в золоте и короне на голове она окончательно показала, что королева и ключевая исполнительница R'n'B нулевых и десятых.

Beyoncé live performance

Отметим, что самыми престижными наградами на премии Грэмми считаются четыре (The Big Four): Запись года, Альбом года, Песня года, Лучший новый артист или музыкальный коллектив.