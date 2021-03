Від Вітні Х'юстон до Бейонсе: найвибуховіші виступи в історії Греммі

Сходження Вітні Х'юстон на зірковий олімп (1986)

Тоді Уїтні Х'юстон з її "Saving All My Love for You" обійшла багатьох. Своїм виступом на Греммі-86 вона показала, що поп-музика другої половини вісімдесятих знайшла силу і голос. І звуть його Вітні Х'юстон.

Whitney Houston - Saving All My Love For You

Нове амплуа Мадонни (1999)

Живий виступ від Мадонни з хітом 1998 року "Nothing Really Matters" став ідеальним лайв-маніфестом від на той момент головної співачки Америки. Цим вона заявила, що готова змінюватися і змінювати поп-музику навколо.

Madonna - Nothing Really Matters

Брітні Спірс - від школярки до поп-ікони (2000)

Вона тільки но з'явилася на полі поп-музики, і вже виконує на церемонії 2000 року свій тоді головний хіт. З шкільного балу королеви та принцеси вона перетворюється в поп-діву в реальному часі.

Britney Spears - ...Baby One More Time

Несподіваний дует Емінема і Елтона Джона (2001)

Символ зухвалості сімдесятих і символ зухвалості рубежу тисячоліть - вони були зобов'язані об'єднатися на одній сцені. У 2001 Емінем виконав свій головний на той момент хіт "Stan", а сер Елтон Джон підіграв йому на роялі і виконав "партію" в приспіві.

Eminem feat. Elton John - Stan

Coldplay з симфонічним оркестром (2003)

Coldplay на сцені Греммі-2003 повернули британську рок-музику на світову сцену. Вони своїм виступом показали, як повинна виглядати музика для великих майданчиків в наступаючу епоху нової щирості.

Coldplay - Politik

Пол Маккартні, Linkin Park і Джей-Зі (2006)

Засновник The Beatles наспівує свій головний хіт, а головна ню-метал-група і головний репер епохи виконують свою велику колаборацію. Цей виступ можна назвати міксом століття і символом спадкоємності поколінь.

Linkin Park, Jay Z & Paul McCartney - Numb

Золота королева Бейонсе (2017)

Це перша поява на публіці Бейонсе після новини про те, що вона чекає двійнят. Своїм виступом в золоті і короні на голові вона остаточно показала, що королева і ключова виконавиця R'n'B нульових і десятих.

Beyoncé live performance

Зазначимо, що найпрестижнішими нагородами на премії Греммі вважаються чотири (The Big Four): Запис року, Альбом року, Пісня року, Найкращий новий артист або музичний колектив.