От Уитни Хьюстон до Бейонсе: самые взрывные выступления в истории Грэмми

63-я церемония вручения главной мировой премии Грэмми состоится 14 марта. В Киеве ее можно будет посмотреть уже 15-го числа в 3:00. Пока же предлагаем вспомнить самые эпохальные выступления, которые так или иначе повлияли на развитие музыкальной индустрии и уж точно вошли в историю.
Подборку из семи лучших живых выступлений на Грэмми с 1986 по 2017 год ищите далее в нашем материале.
Тогда Уитни Хьюстон с ее "Saving All My Love for You" обошла многих. Своим выступлением на Грэмми-86 она показала, что поп-музыка второй половины восьмидесятых обрела силу и голос. И зовут его Уитни Хьюстон.
Whitney Houston - Saving All My Love For You
Живое выступление от Мадонны с хитом 1998 года "Nothing Really Matters" стало идеальным лайв-манифестом от на тот момент главной певицы Америки. Этим она заявила, что готова меняться и менять поп-музыку вокруг.
Madonna - Nothing Really Matters
Только появившаяся на поле поп-музыки исполняет на церемонии 2000 года свой все тогда главный хит. Из королевы школьного бала и принцессы она превращается в поп-диву в реальном времени.
Britney Spears - ...Baby One More Time
Символ дерзости семидесятых и символ дерзости рубежа тысячелетий - они были обязаны объединиться на одной сцене. В 2001 Эминем исполнил свой главный на тот момент хит "Stan", а сэр Элтон Джон подыграл ему на рояле и исполнил "партию" в припеве.
Eminem feat. Elton John - Stan
Coldplay на сцене Грэмми-2003 вернули британскую рок-музыку на мировую сцену. Они своим выступлением показали, как должна выглядеть музыка для больших площадок в наступающую эпоху новой искренности.
Coldplay - Politik
Основатель The Beatles напевает свой главный хит, а главная ню-метал-группа и главный рэпер эпохи исполняют свою великую совместку. Это выступление можно назвать миксом века и символом преемственности поколений.
Linkin Park, Jay Z & Paul McCartney - Numb
Это первое появление Бейонсе на публике после новости о том, что она ждет двойняшек. Своим выступлением в золоте и короне на голове она окончательно показала, что королева и ключевая исполнительница R'n'B нулевых и десятых.
Beyoncé live performance
Отметим, что самыми престижными наградами на премии Грэмми считаются четыре (The Big Four): Запись года, Альбом года, Песня года, Лучший новый артист или музыкальный коллектив.
Напомним, что вручение премии Грэмми было перенесено из-за пандемии коронавируса.