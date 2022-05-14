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Если не Украина, то кто?! 5 главных фаворитов Евровидения 2022 (видео)

Новина українською →
Суббота 14 мая 2022 19:20
Если не Украина, то кто?! 5 главных фаворитов Евровидения 2022 (видео) Кто может выиграть Евровидение 2022 кроме KALUSH Orchestra (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Дмитрий Войналович

Евровидение 2022 больше всего имеет шансов выиграть Украина. Именно KALUSH Orchestra букмекеры пророчат победу в финале песенного конкурса, который пройдет в Турине 14 мая. Вероятность триумфа нашей группы составляет рекордные 60%.

Однако за победу, по мнению экспертов, все еще могут побороться представители Англии, Испании, а также, уже традиционно, Швеция и Италия.

Выступления фаворитов Евровидения 2022

Cornelia Jakobs - Hold Me Closer (Швеция)

Sam Ryder - Space Man (Великобритания)

Mahmood & Blanco - Brividi (Италия)

Chanel - SloMo (Испания)

Если не Украина, то кто?! 5 главных фаворитов Евровидения 2022 (видео)

Прогноз букмекеров относительно победителя Евровидения 2022

Впрочем, в победе именно украинцев почти никто не сомневается. Даже невзирая на то, что российская пропутинская группа хакеров Killnet угрожает организаторам песенного конкурса DDOS-атаками, чтобы не допустить исторического триумфа нашей банды. В частности, они пообещали зрителям из разных уголков планеты, что те “не смогут голосовать онлайн”.

Однако их заявления, как и любые заявления кого-либо из РФ, никто серьезно не воспринимает.

Ранее лидер Kalush Orchestra Олег Псюк в интервью сказал, что сделает с командой все, чтобы в следующем году Евровидение принимала Украина - единая, восстановленная и мирная.

Читайте всі подробиці того, де можна сьогодні ввечері подивитися фінал Євробачення 2022.

Раніше ми писали, що KALUSH Orchestra зіткнулися з політичною цензурою на пісенному конкурсі.

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