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Якщо не Україна, то хто?! 5 головних фаворитів Євробачення 2022 (відео)

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Субота 14 травня 2022 19:20
Якщо не Україна, то хто?! 5 головних фаворитів Євробачення 2022 (відео) Хто може виграти Євробачення 2022 крім KALUSH Orchestra (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Дмитрий Войналович

Євробачення 2022 найбільше має шансів виграти Україна. Саме KALUSH Orchestra букмекери пророкують перемогу у фіналі пісенного конкурсу, який пройде в Турині 14 травня. Імовірність тріумфу нашої групи становить рекордні 60%.

Однак за перемогу, на думку експертів, все ще можуть поборотися представники Англії, Іспанії, а також, вже традиційно, Швеція та Італія.

Виступи фаворитів Євробачення 2022

Cornelia Jakobs - Hold Me Closer (Швеція)

Sam Ryder - Space Man (Велика Британія)

Mahmood & Blanco - Brividi (Італія)

Chanel - SloMo (Іспанія)

Якщо не Україна, то хто?! 5 головних фаворитів Євробачення 2022 (відео)

Прогноз букмекерів щодо переможця Євробачення 2022

Втім, у перемозі саме українців майже ніхто не сумнівається. Навіть незважаючи на те, що російська пропутінська група хакерів Killnet погрожує організаторам пісенного конкурсу DDOS-атаками, щоб не допустити історичного тріумфу нашої банди. Зокрема, вони пообіцяли глядачам з різних куточків планети, що ті "не зможуть голосувати онлайн".

Однак їхні заяви, як і будь-які заяви кого-небудь з РФ, ніхто серйозно не сприймає.

Раніше лідер Kalush Orchestra Олег Псюк в інтерв'ю сказав, що зробить з командою все, щоб наступного року Євробачення приймала Україна - єдина, відновлена і мирна.

Читайте всі подробиці того, де можна сьогодні ввечері подивитися фінал Євробачення 2022.

Раніше ми писали, що KALUSH Orchestra зіткнулися з політичною цензурою на пісенному конкурсі.

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Евровидение 2022 KALUSH
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