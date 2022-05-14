Если не Украина, то кто?! 5 главных фаворитов Евровидения 2022 (видео)

Выступления фаворитов Евровидения 2022

Cornelia Jakobs - Hold Me Closer (Швеция)

Sam Ryder - Space Man (Великобритания)

Mahmood & Blanco - Brividi (Италия)

Chanel - SloMo (Испания)

Прогноз букмекеров относительно победителя Евровидения 2022

Впрочем, в победе именно украинцев почти никто не сомневается. Даже невзирая на то, что российская пропутинская группа хакеров Killnet угрожает организаторам песенного конкурса DDOS-атаками, чтобы не допустить исторического триумфа нашей банды. В частности, они пообещали зрителям из разных уголков планеты, что те “не смогут голосовать онлайн”.

Однако их заявления, как и любые заявления кого-либо из РФ, никто серьезно не воспринимает.

Ранее лидер Kalush Orchestra Олег Псюк в интервью сказал, что сделает с командой все, чтобы в следующем году Евровидение принимала Украина - единая, восстановленная и мирная.