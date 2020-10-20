В Украине наступает затяжной сезон холодов: новые карты погоды

Погода в Украине окончательно покажет свой осенний характер к концу октября. Синоптики считают, что последняя неделя месяца будет холодной. Но не обойдется и без приятного бонуса с почти +20 в конце этой рабочей недели.

Так, согласно прогнозу Наталки Диденко в Facebook, температура воздуха снизится на ближайших выходных и вся следующая неделя будет холодной.

Что касается ближайшей перспективы, то в ночь на среду 21 октября будет холодно - от +1 до +6 градусов. В Карпатах до 0-3 градусов мороза, а на Юге +6+10 градусов.

Днем же в среду ожидается +10+15 градусов. А вот в четверг и пятницу в страну придет короткое потепление.

"Забегая немного вперед, скажу, что 22-го октября, в четверг, вообще, потеплеет до +12+18 градусов, а на юге до +15+20 градусов", - говорит синоптик.

А вот осадки завтра маловероятны. Лишь в Черниговской, Сумской областях местами пройдут периодические дожди. Кое-где ожидаются туманы.

Ветер с северо-западного поменяется на юго-западный, умеренный, временами порывчатый.

В Киеве 21 октября без осадков, с юго-западным ветром порывами. Ближайшей ночью +2+5 градусов, днем около +12 градусов.

"Потеплеет в Киеве 22-23 октября до +17+18 градусов, будет замечательная красивая погода, а на уик-энд вновь температура воздуха снизится и уже всю следующую неделю ожидается холодным", - пишет Диденко.

Погода в Украине 21 октября (фото: facebook.com/tala.didenko)

Отметим, что ранее синоптики рассказали о погоде в Украине в ноябре. И прогноз звучит не очень обнадеживающе.

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