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В Украине ожидаются опасные шквалы, грозы и град: где будет непогода

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Понедельник 17 мая 2021 07:02
В Украине ожидаются опасные шквалы, грозы и град: где будет непогода Коллаж РБК-Украина: погода в Украине 17 мая будет с грозой
Автор: Lite

Погода в Украине 17 мая будет дождливой с грозами. При этом осадки ожидаются на всей территории Украины. Днем в южных и центральных областях местами возможны град и шквалы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По данным Укргидрометцентра, на западе страны дожди с грозами. Во Львовской и Ивано-Франковской области будет +19…+21. В Хмельницкой, Тернопольской, Луцкой, Ровенской и Черновицкой областях +20…+22. В Закарпатской области +18…+20.

В северной части Украины также дожди с грозами. В Черниговской области +21…+23, в Сумской - +26…+28.

В центральных регионах ожидаются дожди с грозами. В Полтавской и Днепропетровской областях +24…+26, в Кировоградской области +20…+22, в Черкасской области +19…+21.

На востоке страны также дожди с грозами. В Донецкой и Луганской областях +26…+28, а в Харьковской области сегодня будет теплее всего +27…+29.

На юге также дожди. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях +20…+22. В Запорожской области будет теплее +22...+24.

В оккупированном Крыму также дожди с грозами. Воздух прогреется до 22 градусов тепла.

В Киеве и области дожди. Объявлен желтый уровень опасности. Температура воздуха составит +19…+21. При этом будет дуть северно-западный ветер со скоростью 7-12 метров за секунду.

В Украине ожидаются опасные шквалы, грозы и град: где будет непогода

Погода в Украине на 17 мая (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, циклон несет в Украину грозы и похолодание.

Мы также писали о том, что синоптики дали прогноз до конца мая.

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