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В Україні очікуються небезпечні шквали, грози та град: де буде негода

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Понеділок 17 травня 2021 07:02
В Україні очікуються небезпечні шквали, грози та град: де буде негода Колаж РБК-Україна: погода в Україні 17 травня буде з грозою
Автор: Lite

Погода в Україні 17 травня буде дощовою з грозами. При цьому опади очікуються на всій території України. Вдень у південних та центральних областях місцями можливі град та шквали вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє ДСНС України.

За даними Укргідрометцентру, на заході країни дощі з грозами. У Львівській та Івано-Франківській області буде +19...+21. У Хмельницькій, Тернопільській, Луцькій, Рівненській та Чернівецькій областях +20...+22. У Закарпатській області +18 ...+20.

У північній частині України також дощі з грозами. У Чернігівській області +21...+23, у Сумській - +26...+28.

У центральних регіонах очікуються дощі з грозами. У Полтавській та Дніпропетровській областях +24...+26, у Кіровоградській області +20...+22, у Черкаській області +19...+21.

На сході країни також дощі з грозами. У Донецькій і Луганській областях +26...+28, а в Харківській області сьогодні буде найтепліше +27...+29.

На півдні також дощі. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях +20...+22. У Запорізькій області буде тепліше +22...+24.

В окупованому Криму також дощі з грозами. Повітря прогріється до 22 градусів тепла.

У Києві та області дощі. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Температура повітря складе +19...+21. При цьому буде дути північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

В Україні очікуються небезпечні шквали, грози та град: де буде негода

Погода в Україні на 17 травня (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, циклон несе в Україну грози і похолодання.

Ми також писали про те, що синоптики дали прогноз до кінця травня.

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