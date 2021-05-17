В Украине ожидаются опасные шквалы, грозы и град: где будет непогода

По данным Укргидрометцентра, на западе страны дожди с грозами. Во Львовской и Ивано-Франковской области будет +19…+21. В Хмельницкой, Тернопольской, Луцкой, Ровенской и Черновицкой областях +20…+22. В Закарпатской области +18…+20.

В северной части Украины также дожди с грозами. В Черниговской области +21…+23, в Сумской - +26…+28.

В центральных регионах ожидаются дожди с грозами. В Полтавской и Днепропетровской областях +24…+26, в Кировоградской области +20…+22, в Черкасской области +19…+21.

На востоке страны также дожди с грозами. В Донецкой и Луганской областях +26…+28, а в Харьковской области сегодня будет теплее всего +27…+29.

На юге также дожди. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях +20…+22. В Запорожской области будет теплее +22...+24.

В оккупированном Крыму также дожди с грозами. Воздух прогреется до 22 градусов тепла.

В Киеве и области дожди. Объявлен желтый уровень опасности. Температура воздуха составит +19…+21. При этом будет дуть северно-западный ветер со скоростью 7-12 метров за секунду.

Погода в Украине на 17 мая (карта: meteo.gov.ua)