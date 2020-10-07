По Украине прокатятся грозы с ливнями: синоптики показали новые карты

Украину накроет сильными дождями

Погода в Украине сегодня, 7 октября, в большинстве областей ожидается дождливой и пасмурной. Кроме того, местами пройдут ливни и будет дуть сильный ветер.

Дожди пройдут в западной и центрально части Украины. При этом на востоке страны осадков не ожидается. Об этом свидетельствуют данные украинского гидрометеорологического центра.

В Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях и в Ужгороде, сегодня пройдут дожди. При этом температура воздуха ночью упадет до +8 градусов, а вот днем воздух прогреется до +19. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.

Карта погоды на 7 октября (meteo.gov.ua)

В Житомирской, Черкаской и Кировоградской областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем составит до +20 градусов. Ветер также -12 метров в секунду.

Дожди также пройдут в Одесской и Николаевской областях. Там температура воздуха днем составит 22…25 градусов тепла.

В Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской областях без дождей. Температура воздуха поднимется до +24 градусов. Скорость ветра - 7-12 метров в секунду.

В Киеве весь день будет идти дождь. При этом температура воздуха составит +17…+19 градусов. Скорость ветра - 7-12 метров в секунду.

В аннексированном Крыму также без осадков. Здесь будет теплее всего - +24…+26 градусов.

Напомним, в Украину идет разрушительный циклон из Европы.

Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильной опасности в Киеве из-за погоды.