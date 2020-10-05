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В Украину идет разрушительный циклон из Европы: какие области в зоне риска

Новина українською → Понедельник 05 октября 2020 07:01
В Украину идет разрушительный циклон из Европы: какие области в зоне риска Погода в Украине в понедельник 5 октября (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Синоптики прогнозируют грозовые ливни в западных областях страны

Погода в Украине в понедельник, 5 октября, существенно изменится. Теплое "бабье лето" сменится суровой классической осенью, которая принесет дожди с грозами. Прощание с последними теплыми деньками ожидает жителей западных областей. В регионах, где недавно прошла сильная гроза, снова ожидается выпадение осадков. Детальный прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается, погода в западных областях будет с грозами и сильным ветром. Синоптики предупреждают о грозовых ливнях в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. При этом в регионах, где ожидаются осадки, существенного похолодания не предвидится. Уровень тепла в течение дня будет достигать отметок в +20… +23 градуса. В ночное время на западе страны ожидается +10… +13 градусов.

Несмотря на непогоду, уровень тепла в западных областях будет такой же, как в восточных регионах, где 5 октября градусники опустятся до отметки в +21... + 23 градуса. Такая же температура будет в центральных и северных регионах страны. Исключение составляют центральные регионы, где термометры покажут от +19 до +22 градусов.

В Украину идет разрушительный циклон из Европы: какие области в зоне риска

Погода в Украине в понедельник 5 октября (карта: meteo.gov.ua)

Ночью по стране также, как в западных областях или ниже: на востоке страны термометры покажут до +7... +11 градусов.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко публиковала свой прогноз погоды на понедельник.

Также мы писали, что синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозки.

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