В Украине резко поменяется погода: синоптики показали свежий прогноз

Погода в Украине на выходных (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине изменится уже на выходных

Погода в Украине в ближайшие выходные дни будет теплой, сильные дожди отступят, придут туманы. Такой прогноз на 3 и 4 октября дали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

По данным Диденко в Facebook, первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым.

"Температура воздуха повысится и в течение дня будет достигать +19+24 градусов. Воздух уже насыщен влагой, учащаются туманы, хотя основные выходные дожди покинут нашу территорию", - прогнозирует погодный эксперт.

Но в некоторых регионах все же вероятны осадки. Ближайшей ночью - на Левобережье, в субботу днем осадки пройдут вдоль линии от Сумщины до Запорожья.

"А в воскресенье подойдут небольшие локальные дожди до западных областей, однако большая часть Украины спокойно и без зонтов будет любоваться осенними пейзажами, без дождя", - добавила она.

Однако настроение теплого октября испортит ветер юго-восточного направления. В воскресенье - на Западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях усилится до штормовых порывов.

В Киеве выходные будут без существенных осадков, однако сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до +20+22 градусов. При этом дискомфорт вызовет порывистый ветер, который в воскресенье усилится в Киеве.

Синоптики Украинского гидрометцентра также показали свежие карты погоды на субботу и воскресенье.

Погода в Украине на выходных (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что Херсонскую область после торнадо накрыло сильнейшими ливнями.

Также сообщалось, что синоптики рассказали, когда в Украину придут первые заморозки.