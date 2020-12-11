Ледяные дожди, снег и штормовой ветер: как долго в Украине продлится мерзкая погода

Погода в Украине скоро поменяется. В страну придет прояснение, которое разгонит циклон, накрывший страну в последние дни. Синоптики рассказали, когда закончатся ледяные дожди, снег и порывистый ветер.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, позитивные перемены наступят уже 14-15 декабря, а пока же придется потерпеть мерзкую погоду с осадками и ветром 7-12 метров в секунду.

Так, 11 декабря синоптики прогнозируют сильные дожди на Западе и в Одесской области. На Востоке будет ясно, а в остальных регионах - пасмурно. Температура днем самая высокая на Западе и Юге (+2+6), а на Закарпатье +5+7 градусов. На остальных территориях днем +1... -2 градуса.

Ночью +2... -2 по стране, но приморозит Восток до -5... -8 градусов, а в Одесской области +2+4.

В Киеве в пятницу пасмурно, температура в течение суток 0... -2.

Погода в Украине 11 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

12 декабря осадки в виде снега и мокрого снега охватят почти всю страну. На Востоке морозы ослабнут, а на Юге днем потеплеет. На остальных территориях днем температура сильно не поменяется, однако ночью немного усилится "минус" на Севере.

В Киеве снег, мокрый снег. Днем +1... -1, ночью станет морознее - от -3 до -5 градусов.

В воскресенье, 13 декабря, сильные дожди со снегом на Севере, а на Западе, Юге и в большей части Центра - дождь, на Востоке - пасмурно, но осадки маловероятны.

Температура в целом несколько повысится. На Юге и Закарпатье днем +5+9, а в Крыму все +11+13 градусов. На остальных территориях днем +3... -1. Ночью на Западе и Юге 0... +6, а в остальных областях +1... -3.

В Киеве 13 декабря ожидаются сильные осадки - мокрый снег с дождем. Днем +1+3, а ночью от 0 до -2 градусов.

Погода в Украине 12-13 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

А вот в понедельник, 14 декабря, с юго-востока придет прояснение - сухо будет на Востоке, Юге и в части центра. В остальных областях все еще снег, мокрый снег. Температура существенно не поменяется.

В Киеве ожидается снег, температура днем +1+3, ночью от +1 до -1 градуса.

15 декабря сухо и с умеренной облачностью будет почти повсюду, кроме Севера, где ожидается снег. Температура будет такой же, как и в прежние дни: около нуля днем, и немного ниже ночью, на Юге и Западе - теплее.

В Киеве в этот день ожидаются осадки, днем +1+3, ночью от +1 до -1 градуса.

Погода в Украине 14-15 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что 10 декабря Киев накрыло ледяным дождем. Столицу сковало пробками, на улицах много ДТП.

Ранее синоптики также изменили прогноз погоды на декабрь.