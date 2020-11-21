Украине срочно нужен локдаун, несмотря на угрозу экономического ущерба – врач

Юрий Сак считает, что локдаун в Украине нужно вводить незамедлительно (фото: РБК-Украина)

Юрий Сак на "Свободе слова Савика Шустера" сделал заявление о полном локдауне

Введение полного локдауна в Украине - необходимость. Лишь таким образом можно хоть чуть-чуть снизить стремительный рост заболеваемости COVID-19 и тяжелых случаев в стране, который наблюдается сейчас.

"Плотная коммуникация населения приводит к росту заболеваемости. В результате мы имеем рост тяжелых случаев. В результате (я вижу по своему госпиталю) – рост "отяжелевших" случаев, неизбежно растет летальность", – сказал главврач госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Он отметил, что всего за несколько последних недель к нему в больницу попало в разы больше пациентов с осложненными формами. На сегодняшний день в госпитале находится 30 "тяжелых" больных, которые нуждаются в кислородной терапии.

По словам Сака, чтобы "сбить" рост инфекции – нужно разорвать цепочку передачи вируса. И в этой ситуации тотальный локдаун и ограничительные меры – самые действенные и простые методы.

"Да, это больно для экономики. Любой экономист сейчас со мной как с врачом вступит в дискуссию... Но если мы говорим о жизнях людей, то действительно нужно применять более решительные и жесткие меры", – заявил врач и добавил, что на месте властей вводил бы полный локдаун в Украине еще две недели назад "не дожидаясь 15 тысяч новых больных в сутки".

А вот так называемый карантин выходного дня, который действует в нашей стране сейчас, врач даже карантином не считает...

"Это даже не карантин... Без локдауна мы не справимся", – резюмировал специалист.

Главврач госпиталя МВД Юрий Сак заявил о необходимости локдауна

Напомним, что у президента Владимира Зеленского ситуацию с коронавирусом в Украине назвали критической.

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