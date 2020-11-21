Україні терміново потрібен локдаун, незважаючи на загрозу економічних збитків – лікар

Юрій Сак вважає, що локдаун в Україні треба вводити негайно (фото: РБК-Україна)

Юрій Сак на "Свободі слова Савіка Шустера" зробив заяву про повний локдаун

Введення повного локдауна в Україні - необхідність. Лише таким чином можна хоч трохи знизити стрімке зростання захворюваності на COVID-19 і важких випадків в країні, який спостерігається зараз.

"Щільна комунікація населення призводить до зростання захворюваності. В результаті ми маємо зростання важких випадків. В результаті (я бачу по своєму госпіталю) – зростання "тяжких" випадків, неминуче зростає летальність", – сказав головлікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що всього за кілька останніх тижнів до нього в лікарню потрапило в рази більше пацієнтів з ускладненими формами. На сьогодні у шпиталі перебуває 30 "важких" хворих, які потребують кисневої терапії.

За словами Сака, щоб "збити" зростання інфекції – потрібно розірвати ланцюжок передачі вірусу. І в цій ситуації тотальний локдаун і обмежувальні заходи найбільш дієві і прості методи.

"Так, це боляче для економіки. Будь-який економіст зараз зі мною як з лікарем вступить у дискусію... Але якщо ми говоримо про життя людей, то дійсно потрібно застосовувати більш рішучі та жорсткі заходи", – заявив лікар і додав, що на місці влади вводив би повний локдаун в Україні ще два тижні тому "не чекаючи 15 тисяч нових хворих у добу".

А ось так званий карантин вихідного дня, який діє в нашій країні зараз, лікар навіть карантином не вважає...

"Це навіть не карантин... Без локдауну ми не впораємося", – резюмував фахівець.

Головний лікар госпіталю МВС Юрій Сак заявив про необхідність локдауну

Нагадаємо, що у президента Володимира Зеленського ситуацію з коронавірусом в Україні назвали критичною.

Раніше, у попередній "Свободі слова Савіка Шустера", актор Остап Ступка висловився про вплив епідемії коронавірусу та карантину вихідного дня на кіноіндустрію та театр.

Ступка розповів про вплив епідемії на кіноіндустрію

Відомий ресторатор Сергій Ситніков розповів про діалог з владою під час кризи і про готовність ресторанного бізнесу до спільного вирішення проблем.

Ресторатор Сергій Ситніков про діалог з владою під час кризи

Завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує вакцинація від розповсюдження вірусу.

Епідеміолог Наталія Виноград висловилася про вакцинацію

Звісно, не обійшлося й без скандалів. Так, на відео потрапила суперечка народних депутатів України Олексія Гончаренка та Михайла Радуцького через кількість ПЛР-тестувань та введення карантину вихідного дня.

Суперечка Олексія Гончаренка та Михайла Радуцького