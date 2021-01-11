В Украине ударят 20-градусные морозы: синоптики рассказали, как долго они продержатся

Погода в Украине вскоре серьезно изменится с приходом лютых морозов. Синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах термометры покажут до -20 градусов. Хорошей новостью является то, что похолодание продлится недолго - вскоре в страну вернется теплая зима.

Так, по прогнозу синоптиков Gismeteo на две недели, холоднее всего будет на Севере и Востоке - до -20 и даже ниже в ночное время, на Западе - термометры покажут до -15, а на Юге - до -10 градусов.

Пиком похолодания станет 16-18 января, после чего столбики термометров стремительно поползут вверх. И уже в течение двух-трех дней покажут плюсовую температуру. После потепления в страну снова вернутся морозы, хотя и не такие сильные.

А вот 13-17 января в Украине ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

В Киеве синоптики прогнозируют 12 января пасмурную погоду и около -1... -2 градусов в течение суток. 13-15 января ожидается снег и снижение температуры. А суббота-воскресенье 16-17 января будут очень холодными - от -17 до -22 градусов. С понедельника, 18 января столбики термометров пойдут вверх, и уже 20 января днем будет плюсовая температура, но затем снова вернутся морозы.

Ниже смотрите прогноз погоды на две недели для Киева, Харькова, Днепра, Львова и Одессы.

Погода в Украине на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в Украине скоро ожидается смена погоды из-за двух циклонов, и некоторые области заметет мокрым снегом, а затем придут морозы.

Также метеорологи рассказали, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.