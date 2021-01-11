ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні вдарять 20-градусні морози: синоптики розповіли, як довго вони протримаються

Новость на русском → Понеділок 11 січня 2021 20:20
В Україні вдарять 20-градусні морози: синоптики розповіли, як довго вони протримаються Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні незабаром серйозно зміниться з приходом лютих морозів. Синоптики прогнозують, що в деяких регіонах термометри покажуть до -20 градусів. Доброю новиною є те, що похолодання триватиме недовго - незабаром в країну повернеться тепла зима.

Так, за прогнозом синоптиків Gismeteo на два тижні, найхолодніше буде на Півночі та Сході до -20 і навіть нижче в нічний час, на Заході - термометри покажуть до -15, а на Півдні - до -10 градусів.

Піком похолодання стане 16-18 січня, після чого стовпчики термометрів стрімко поповзуть вгору. І вже протягом двох-трьох днів покажуть плюсову температуру. Після потепління в країну знову повернуться морози, хоча і не такі сильні.

А ось 13-17 січня в Україні очікуються опади у вигляді снігу і мокрого снігу.

У Києві синоптики прогнозують 12 січня похмуру погоду і близько -1... -2 градусів протягом доби. 13-15 січня очікується сніг та зниження температури. А субота-неділя 16-17 січня будуть холодними - від -17 до -22 градусів. З понеділка, 18 січня стовпчики термометрів підуть вгору, і вже 20 січня вдень буде плюсова температура, але потім знову повернуться морози.

Нижче дивіться прогноз погоди на два тижні для Києва, Харкова, Дніпра, Львова та Одеси.

В Україні вдарять 20-градусні морози: синоптики розповіли, як довго вони протримаютьсяВ Україні вдарять 20-градусні морози: синоптики розповіли, як довго вони протримаютьсяВ Україні вдарять 20-градусні морози: синоптики розповіли, як довго вони протримаютьсяВ Україні вдарять 20-градусні морози: синоптики розповіли, як довго вони протримаютьсяВ Україні вдарять 20-градусні морози: синоптики розповіли, як довго вони протримаються

Погода в Україні на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в Україні скоро очікується зміна погоди через два циклони, і деякі області замете мокрим снігом, а потім прийдуть морози.

Також метеорологи розповіли, що українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Є два підходи: як Кабмін планує знижувати тарифи на газ
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Є два підходи: як Кабмін планує знижувати тарифи на газ