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Украинка каждый день ходила по улицам в одежде прошлых веков и прославилась

Новина українською → Винница, Среда 02 декабря 2020 17:02
Украинка каждый день ходила по улицам в одежде прошлых веков и прославилась Мила Поворознюк из Винницы ходит по улице в одежде XIX века (фото: instagram.com/your_sunny_flowers)
Автор: Светлана Мащенко

Мила Поворознюк из Винницы одевается в одежду из прошлых веков и ходит так по улицах. Девушка благодаря своему увлечению стала популярным блогером с десятками тысяч подписчиков в Instagram.

Любимой эпохой 29-летней девушки является XIX век. Особенно много вещей у нее из викторианской эпохи, но любимой она считает эдвардианскую. В соцсетях Мила публикует очень много красивых фото.

Девушка делится кадрами в винтажных платьях, корсетах, экстравагантных блузках, цилиндрах и других аксессуарах, а также в обуви, которую носили несколько столетий назад. За страницей девушки следят более 77 тысяч подписчиков.

Украинка каждый день ходила по улицам в одежде прошлых веков и прославиласьУкраинка каждый день ходила по улицам в одежде прошлых веков и прославилась

Мила Поворознюк (фото: your_sunny_flowers)

Мила заинтересовалась винтажным стилем около 12 лет назад. Тогда она экспериментировала с разными эпохами, пока не остановилась на одежде в стиле XIX века. Произошло это два года назад, и началось все с синего платья в стиле институток.

Украинка каждый день ходила по улицам в одежде прошлых веков и прославилась

Мила Поворознюк (фото: your_sunny_flowers)

"Первым предметом одежды в стиле XIX века, который я начала носить в повседневной жизни, стало синее осеннее пальто в стиле институток. Оно было пошито восемь лет назад. Естественно, к нему подбирала гармонирующие вещи. И постепенно мой гардероб все больше наполнялся такими вещами", - объясняет Мила.

В основном девушка шьет себе одежду сама. Также Мила частая гостья блошиных рынков и сайтов, которые специализируются на этой теме.

Украинка каждый день ходила по улицам в одежде прошлых веков и прославиласьУкраинка каждый день ходила по улицам в одежде прошлых веков и прославилась

Мила Поворознюк (фото: your_sunny_flowers)

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