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Українка кожен день ходила по вулицях в одязі минулих століть і прославилася

Новость на русском → Вінниця, Середа 02 грудня 2020 17:02
Українка кожен день ходила по вулицях в одязі минулих століть і прославилася Міла Поворознюк з Вінниці ходить по вулиці в одязі XIX століття (фото: instagram.com/your_sunny_flowers)
Автор: Світлана Мащенко

Міла Поворознюк з Вінниці одягається в одяг з минулих століть і ходить так по вулицях. Дівчина завдяки своєму захопленню стала популярним блогером з десятками тисяч підписників в Instagram.

Улюбленою епохою 29-річної дівчини є XIX століття. Особливо багато речей у неї з вікторіанської епохи, але улюбленою вона вважає едвардіанську. В соцмережах Міла публікує дуже багато гарних фото.

Дівчина ділиться кадрами в старовинних сукнях, корсетах, екстравагантних блузках, циліндрах і інших аксесуарах, а також у взутті, яке носили кілька століть тому. За сторінкою дівчини стежать понад 77 тисяч підписників.

Українка кожен день ходила по вулицях в одязі минулих століть і прославиласяУкраїнка кожен день ходила по вулицях в одязі минулих століть і прославилася

Міла Поворознюк (фото: your_sunny_flowers)

Міла зацікавилася вінтажним стилем близько 12 років тому. Тоді вона експериментувала з різними епохами, поки не зупинилася на одязі в стилі XIX століття. Сталося це два роки тому, і почалося все з синьої сукні в стилі інституток.

Українка кожен день ходила по вулицях в одязі минулих століть і прославилася

Міла Поворознюк (фото: your_sunny_flowers)

"Першим предметом одягу в стилі XIX століття, який я почала носити в повсякденному житті, стала синя осіння сукня в стилі інституток. Вона була пошита вісім років тому. Природно, до неї підбирала гармонуючі речі. І поступово мій гардероб все більше наповнювався такими речами", - пояснює Міла.

В основному дівчина шиє собі одяг сама. Також Міла часта гостя блошиних ринків і сайтів, які спеціалізуються на цій темі.

Українка кожен день ходила по вулицях в одязі минулих століть і прославиласяУкраїнка кожен день ходила по вулицях в одязі минулих століть і прославилася

Міла Поворознюк (фото: your_sunny_flowers)

Раніше ми писали, що відомий український блогер був заарештований в Ірані. Тепер йому шиють шпигунство.

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