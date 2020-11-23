Украинская кока-кола исчезнет из продажи в Израиле: многим не нравится вкус

Украинская кока-кола до сегодняшнего дня была значительно дешевле израильской

Украинская кока-кола в бутылках емкостью 1,5 л вскоре исчезнет с полок израильских магазинов, пишут "Вести". Это связанно с тем, что руководство торговой сети "Рами Леви - Шивук ха-Шикма" решило прекратить продажу импортного напитка в крупной таре, оставив в ассортименте лишь алюминиевые банки емкостью 0,33 л.

"Мы прекратим заказывать 1,5-литровые бутылки украинской кока-колы. Пока что в магазинах имеется товарный запас, но в дальнейшем мы не будем заказывать этот напиток в крупной таре", - цитирует гендиректора сети Йоси Сабато издание Ynet.

Интересно, что украинская кола до недавнего времени была значительно дешевле израильской - упаковка из шести бутылок емкостью 1,5 л стоила 29-30 шекелей. При этом некоторые покупатели жаловались, что по вкусовым качествам импортированный из Украины напиток "серьезно уступает кока-коле израильского производства".

"Мы не нашли особой разницы во вкусе. Но украинская кока-кола не всем нравится. Кроме того, местный производитель недавно объявил промоакцию: четыре банки в подарок при покупке шести больших бутылок. Это по-настоящему выгодно. А импортная кока-кола в банках останется в нашем ассортименте... Параллельный импорт кока-колы - явление не новое, ему уже несколько лет. Но лишь когда мы начали продавать украинскую кока-колу, рынок по-настоящему зашевелился, местный производитель сбросил цены. В выигрыше остался покупатель. Именно за это мы и боролись", - отметил Сабато.

В Израиле будут продавать украинскую кока-колу лишь в банках (фото: ynet.co.il)

Как пишет издание, в трех крупных торговых сети Израиля - "Шуферсаль", "Яинот Битан", Victory, - вообще не торговали украинской кока-колой, а сеть "Йохананоф" заказывала у импортеров этот напиток исключительно в алюминиевых банках емкостью 0,33 л.

"Мы продаем только баночную кока-колу украинского производства, по 1,6 шекеля за банку. По вкусу она отличается от израильской, и разница особенно чувствуется, когда пьешь газировку из полиэтиленовой бутылки", - подтвердил владелец сети "Йохананоф" Эйтан Йохананоф.

Источник в сфере розничной торговли пояснил журналистам, что хоть украинская кока-кола дешевле израильской, но на этикетке есть надписи на украинском языке, а это "не всем по душе".

"Кока-колу ставят на стол, когда приходят гости, кому-то может не понравиться, что хозяева вместо израильской газировки купили импортную, подешевле. Многие говорили, что и вкус у этой кока-колы непривычный", - сказал источник.

Импорт кока-колы из Украины резко пошел в гору несколько месяцев тому назад, когда Главный раввинат существенно облегчил процесс признания кошерности ряда популярных продуктов и напитков, ввозимых в Израиль. Это открыло для украинской газировки двери крупных торговых сетей, которые торгуют исключительно кошерной продукцией.