Українська кока-кола зникне з продажу в Ізраїлі: багатьом не подобається смак

Українська кока-кола до сьогоднішнього дня була значно дешевше ізраїльської

Українська кока-кола в пляшках ємністю 1,5 л незабаром зникне з полиць ізраїльських магазинів, пишуть "Вести". Це пов'язано з тим, що керівництво торгової мережі "Рами Леви - Шивук ха-Шикма" вирішило припинити продаж імпортного напою у великій тарі, залишивши в асортименті лише алюмінієві банки місткістю 0,33 л.

"Ми припинимо замовляти 1,5-літрові пляшки української кока-коли. Поки що в магазинах є товарний запас, але надалі ми не будемо замовляти цей напій у великій тарі", - цитує гендиректора мережі Йосі Сабато видання Ynet.

Цікаво, що українська кола до недавнього часу була значно дешевше ізраїльської - упакування з шести пляшок місткістю 1,5 л коштувало 29-30 шекелів. При цьому деякі покупці скаржилися, що за смаковими якостями імпортований з України напій "серйозно поступається кока-колі ізраїльського виробництва".

"Ми не знайшли особливої різниці в смаку. Але українська кока-кола не всім подобається. Крім того, місцевий виробник нещодавно оголосив промоакцію: чотири банки в подарунок при купівлі шести великих пляшок. Це по-справжньому вигідно. А імпортна кока-кола в банках залишиться в нашому асортименті... Паралельний імпорт кока-коли - явище не нове, йому вже кілька років. Але лише коли ми почали продавати українську кока-колу, ринок по-справжньому заворушився, місцевий виробник скинув ціни. У виграші залишився покупець. Саме за це ми боролися", - зазначив Сабато.

В Ізраїлі будуть продавати українську кока-колу лише в банках (фото: ynet.co.il)

Як пише видання, в трьох великих торгових мережі Ізраїлю - "Шуферсаль", "Яинот Битан", Victory, - взагалі не торгували української кока-колою, а мережа "Йохананоф" замовляла в імпортерів цей напій виключно в алюмінієвих банках місткістю 0,33 л.

"Ми продаємо тільки баночну кока-колу українського виробництва, за 1,6 шекеля за банку. На смак вона відрізняється від ізраїльської, і різниця особливо відчувається, коли п'єш газовану воду з поліетиленової пляшки", - підтвердив власник мережі "Йохананоф" Ейтан Йохананоф.

Джерело у сфері роздрібної торгівлі пояснило журналістам, що хоч українська кока-кола дешевше ізраїльської, але на етикетці є напис українською мовою, а це не всім до душі".

"Кока-колу ставлять на стіл, коли приходять гості, комусь може не сподобатися, що господарі замість ізраїльської газованої води купили імпортну, подешевше. Багато говорили, що і смак у цієї кока-коли незвичний", - сказало джерело.

Імпорт кока-коли з України різко пішов вгору кілька місяців тому, коли Головний раввинат істотно полегшив процес визнання кошерності ряду популярних продуктів і напоїв, що ввозяться в Ізраїль. Це відкрило для української газованої води двері великих торгових мереж, які торгують виключно кошерною продукцією.