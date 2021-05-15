Украинские ТВ-звезды поделились секретами семейного счастья: детей - бабушке и бутылка просекко

Украинские ТВ-звезды поделились секретами семейного счастья в Международный День семьи, отмечаемый 15 мая. Инна Мирошниченко, Дмитрий Ступка и другие рассказали, на какие хитрости идут чтобы помириться с любимыми, а также, как избегают обострения отношений.

Инна Мирошниченко, ведущая утреннего шоу "Місто прокидається"

"У моего мужа есть прекрасный способ мириться. Он обычно первым идет на уступки, за что я ему очень благодарна. Когда начинается накал страстей, это обычно говорит, что я очень устала от бытовых забот. Он тогда все организовывает: детей - бабушке, покупает билеты за границу или по Украине, и мы путешествуем. Но в локдаун никуда не уедешь, потому что все закрыто. Смысла ругаться не было (смеется): такого красивого примирения все равно не будет", - рассказывает она.

Фото: Телеведущие Инна и Тимур Мирошниченко (пресс-служба)

Елена Халилова, ведущая программы "День.LIVE"

"Я вообще за то, чтобы в семье был паритет и равноправие. Просто делать это не через ссоры, а цивилизованно, отстаивая собственную позицию. Наше общество больше построено на принципах патриархата. Поэтому сегодня часто говорят: эмансипация убивает институт семьи.... Я о том, что необходимо выстраивать справедливые отношения в семье. Разговаривать, объяснять, договариваться, уважать друг друга, и во времена локдауна, и вне его", - делится секретами успеха звезда.

Фото: Елена Халилова (пресс-служба)

Алексей Павловский, ведущий программы "Надзвичайне.LIVE"

"Если есть какое-то напряжение в отношениях, еду на тренировку или общаюсь с друзьями. Когда возвращаюсь - уже все исчерпано! Каждый вечер садимся за стол и забываем все мелкие недоразумения, если даже такие были в течение дня. Я понимаю, что со своим любимым человеком на всю жизнь, и просто не допускаю, что что-то может нас разлучить", - говорит он.

Фото: Алексей Павловский (пресс-служба)

Ирина Ермак, ведущая программы "Підсумки. LIVE"

"Семья - это целая организация взаимоотношений между людьми. Муж - жена, родители - дети. А еще у каждого свой характер и темперамент. И вот тут начинается самое интересное: как жить так, чтобы не мешать друг другу, не раздражать, а наоборот стать поддержкой и другом. Я уже давно не ссорюсь с мужем, это было лишь первые годы супружеской жизни... В нашей семье есть любимое выражение: "Ты хочешь быть правым или счастливым?" - рассказывает Ирина.

Фото: Ирина Ермак (пресс-служба)

Марина Аристова, ведущая программы "День.LIVE"

"Я - человек неконфликтный. И не видела, пожалуй, ни разу, чтобы и мой муж кричал или ругался. Если нужно что-то решить, садимся и разговариваем. В любой ситуации очень важно не допускать войны, чтобы потом не искать пути к миру", - рассказала телеведущая.

Фото: Марина Аристова (пресс-служба)

Дмитрий Ступка, ведущий программы "Мiсто прокидається"

"Я люблю романтические шаги, сюрпризы. Легко могу рассыпать по комнате лепестки роз. Или накрыть стол белой скатертью, зажечь свечи, поставить клубничку, купить просекко. А еще если все убрать, помыть посуду, жена заходит - и все, отнимается речь! Сразу все хорошо! Советую", - поделился секретом Дмитрий.

Фото: Дмитрий Ступка и его соведущая Ирина Мирошниченко (пресс-служба)