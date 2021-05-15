Украинские ТВ-звезды поделились секретами семейного счастья: детей - бабушке и бутылка просекко
Украинские ТВ-звезды поделились секретами семейного счастья в Международный День семьи, отмечаемый 15 мая. Инна Мирошниченко, Дмитрий Ступка и другие рассказали, на какие хитрости идут чтобы помириться с любимыми, а также, как избегают обострения отношений.
Об этом рассказали телеведущие канала KYIV.LIVE.
Инна Мирошниченко, ведущая утреннего шоу "Місто прокидається"
"У моего мужа есть прекрасный способ мириться. Он обычно первым идет на уступки, за что я ему очень благодарна. Когда начинается накал страстей, это обычно говорит, что я очень устала от бытовых забот. Он тогда все организовывает: детей - бабушке, покупает билеты за границу или по Украине, и мы путешествуем. Но в локдаун никуда не уедешь, потому что все закрыто. Смысла ругаться не было (смеется): такого красивого примирения все равно не будет", - рассказывает она.
Фото: Телеведущие Инна и Тимур Мирошниченко (пресс-служба)
Елена Халилова, ведущая программы "День.LIVE"
"Я вообще за то, чтобы в семье был паритет и равноправие. Просто делать это не через ссоры, а цивилизованно, отстаивая собственную позицию. Наше общество больше построено на принципах патриархата. Поэтому сегодня часто говорят: эмансипация убивает институт семьи.... Я о том, что необходимо выстраивать справедливые отношения в семье. Разговаривать, объяснять, договариваться, уважать друг друга, и во времена локдауна, и вне его", - делится секретами успеха звезда.
Фото: Елена Халилова (пресс-служба)
Алексей Павловский, ведущий программы "Надзвичайне.LIVE"
"Если есть какое-то напряжение в отношениях, еду на тренировку или общаюсь с друзьями. Когда возвращаюсь - уже все исчерпано! Каждый вечер садимся за стол и забываем все мелкие недоразумения, если даже такие были в течение дня. Я понимаю, что со своим любимым человеком на всю жизнь, и просто не допускаю, что что-то может нас разлучить", - говорит он.
Фото: Алексей Павловский (пресс-служба)
Ирина Ермак, ведущая программы "Підсумки. LIVE"
"Семья - это целая организация взаимоотношений между людьми. Муж - жена, родители - дети. А еще у каждого свой характер и темперамент. И вот тут начинается самое интересное: как жить так, чтобы не мешать друг другу, не раздражать, а наоборот стать поддержкой и другом. Я уже давно не ссорюсь с мужем, это было лишь первые годы супружеской жизни... В нашей семье есть любимое выражение: "Ты хочешь быть правым или счастливым?" - рассказывает Ирина.
Фото: Ирина Ермак (пресс-служба)
Марина Аристова, ведущая программы "День.LIVE"
"Я - человек неконфликтный. И не видела, пожалуй, ни разу, чтобы и мой муж кричал или ругался. Если нужно что-то решить, садимся и разговариваем. В любой ситуации очень важно не допускать войны, чтобы потом не искать пути к миру", - рассказала телеведущая.
Фото: Марина Аристова (пресс-служба)
Дмитрий Ступка, ведущий программы "Мiсто прокидається"
"Я люблю романтические шаги, сюрпризы. Легко могу рассыпать по комнате лепестки роз. Или накрыть стол белой скатертью, зажечь свечи, поставить клубничку, купить просекко. А еще если все убрать, помыть посуду, жена заходит - и все, отнимается речь! Сразу все хорошо! Советую", - поделился секретом Дмитрий.
Фото: Дмитрий Ступка и его соведущая Ирина Мирошниченко (пресс-служба)