Українські ТВ-зірки поділилися секретами сімейного щастя: дітей - бабусі і пляшка просекко

Українські ТВ-зірки поділилися секретами сімейного щастя в Міжнародний день сім'ї, що відзначається 15 травня. Інна Мірошниченко, Дмитро Ступка та інші розповіли, на які хитрощі йдуть аби помиритися з коханими, а також, як уникають загострення стосунків.

Інна Мірошніченко, ведуча ранкового шоу "Місто прокидається"

"У мого чоловіка є прекрасний спосіб миритися. Він зазвичай першим йде на поступки, за що я йому дуже вдячна. Коли починається загострення пристрастей, це зазвичай говорить, що я дуже втомилася від побутових турбот. Він тоді все організовує: дітей - бабусі, купує квитки за кордон або по Україні, і ми подорожуємо. Але в локдаун нікуди не виїдеш, тому що все закрито. Сенсу лаятися не було (сміється): такого красивого примирення все одно не буде", - розповідає вона.

Фото: Телеведучі Інна і Тимур Мірошниченко (пресслужба)

Олена Халілова, ведуча програми "День.LIVE"

"Я взагалі - за те, щоб у родині був паритет і рівноправ’я. Просто робити це не через сварки, а цивілізовано, відстоюючи власну позицію. Наше суспільство більше побудоване на засадах патріархату. Тому сьогодні часто говорять: емансипація вбиває інститут сім’ї. Це неправда!... Я про те, що необхідно вибудовувати справедливі стосунки в сім’ї. Розмовляти, пояснювати, домовлятись, поважати одне одного, і в часи локдауну, і поза ним", - ділиться секретами успіху зірка.

Фото: Олена Халілова (пресслужба)

Олексій Павловський, ведучий програми "Надзвичайне.LIVE"

"Якщо є якась напруга у стосунках, їду на тренування або спілкуюсь з друзями. Коли повертаюсь - вже все вичерпано! Кожного вечора сідаємо за стіл і забуваємо всі дрібні непорозуміння, якщо навіть такі були впродовж дня. Я розумію, що зі своєю коханою людиною на все життя, і просто не допускаю, що щось може нас розлучити", - каже він.

Фото: Олексій Павловський (пресслужба)

Ірина Єрмак, ведуча програми "Підсумки. LIVE"

"Родина - це ціла організація взаємовідносин між людьми. Чоловік - дружина, батьки - діти. А ще у кожного свій характер і темперамент. І ось тут починається найцікавіше: як жити так, щоб не заважати один одному, не дратувати, а навпаки стати підтримкою і другом. Я вже давно не сварюсь з чоловіком, це було лише перші роки подружнього життя... В нашій родині є улюблений вислів: "Ти хочеш бути правим, чи щасливим?" - розповідає Ірина.

Фото: Ірина Єрмак (пресслужба)

Марина Арістова, ведуча програми "День.LIVE"

"Я - людина неконфліктна. І не бачила, мабуть, ні разу, щоб і мій чоловік кричав чи сварився. Якщо потрібно щось вирішити, сідаємо і розмовляємо. В будь-якій ситуації дуже важливо не допускати війни, щоб потім не шукати шляхи до миру", - розповіла телеведуча.

Фото: Марина Арістова (пресслужба)

Дмитро Ступка, ведучий програми "Мiсто прокидається"

"Я люблю романтичні кроки, сюрпризи. Легко можу розсипати по кімнаті пелюстки троянд. Або накрити стіл білою скатертиною, запалити свічки, поставити полуничку, купити просекко. А ще якщо все прибрати, помити посуд, дружина заходить - і все, віднімається мова! Одразу все добре! Раджу", - поділився секретом Дмитро.

Фото: Дмитро Ступка та його співведуча Ірина МІрошниченко (пресслужба)