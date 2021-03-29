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Украинский ведущий Слава Демин рассказал, почему развелся с женой и не общается с матерью

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 14:39
Украинский ведущий Слава Демин рассказал, почему развелся с женой и не общается с матерью Фото: Слава Демин рассказал о личной жизни (lux.fm)
Автор: Людмила Жукова

Популярный украинский ведущий Слава Демин рассказал, почему развелся с супругой и матерью своего сына. Недавно личная жизнь шоумена дала трещину.

О своей личной жизни Демин поведал в программе "ЖВЛ".

Ведущий сказал, что его пятиклассник сын Владислав сейчас практически на его обеспечении. Обязанности по воспитанию сына бывшие супруги разделяют на двоих.

По словам Славы, брак с Ксенией Мищенко разрушил быт. Отметим, что они прожили в браке 13 лет.

Полгода пара решала спасти брак, но из этого ничего не вышло и Слава съехал с квартиры.

Впервые Слава рассказал, почему годами не общается со своей матерью.

"Она хотела, чтобы моя жизнь принадлежала только ей", - рассказал о матери шоумен.

Слава Демин рассказал о разводе

Напомним, что Слава Демин сообщил своим поклонникам грустную новость. Он развелся со своей женой Ксенией Мищенко, с которой был в браке 13 лет.

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