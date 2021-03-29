Украинский ведущий Слава Демин рассказал, почему развелся с женой и не общается с матерью
Популярный украинский ведущий Слава Демин рассказал, почему развелся с супругой и матерью своего сына. Недавно личная жизнь шоумена дала трещину.
О своей личной жизни Демин поведал в программе "ЖВЛ".
Ведущий сказал, что его пятиклассник сын Владислав сейчас практически на его обеспечении. Обязанности по воспитанию сына бывшие супруги разделяют на двоих.
По словам Славы, брак с Ксенией Мищенко разрушил быт. Отметим, что они прожили в браке 13 лет.
Полгода пара решала спасти брак, но из этого ничего не вышло и Слава съехал с квартиры.
Впервые Слава рассказал, почему годами не общается со своей матерью.
"Она хотела, чтобы моя жизнь принадлежала только ей", - рассказал о матери шоумен.
Слава Демин рассказал о разводе
Напомним, что Слава Демин сообщил своим поклонникам грустную новость. Он развелся со своей женой Ксенией Мищенко, с которой был в браке 13 лет.