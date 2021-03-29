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Український ведучий Слава Дьомін розповів, чому розлучився з дружиною і не спілкується з матір'ю

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 14:39
Український ведучий Слава Дьомін розповів, чому розлучився з дружиною і не спілкується з матір'ю Фото: Слава Дьомін розповів про особисте життя (lux.fm)
Автор: Людмила Жукова

Популярний український ведучий Слава Дьомін розповів, чому розлучився з дружиною і матір'ю свого сина. Нещодавно особисте життя шоумена дало тріщину.

Про своє особисте життя Дьомін розповів у програмі "ЖВЛ".

Ведучий сказав, що його п'ятикласник син Владислав зараз практично на його забезпеченні. Обов'язки по вихованню сина колишнє подружжя поділяють на двох.

За словами Слави, шлюб з Ксенією Міщенко зруйнував побут. Зазначимо, що вони прожили в шлюбі 13 років.

Півроку пара вирішувала врятувати шлюб, але з цього нічого не вийшло і Слава з'їхав з квартири.

Вперше Слава розповів, чому роками не спілкується зі своєю матір'ю.

"Вона хотіла, щоб моє життя належало тільки їй", - розповів про матір шоумен.

Слава Дьомін розповів про розлучення

Нагадаємо, що Слава Дьомін повідомив своїм прихильникам сумну новину. Він розлучився зі своєю дружиною Ксенією Міщенко, з якою був у шлюбі 13 років.

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