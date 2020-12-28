Украинцам пообещали дожди на Новый год: праздничного снега не будет

Погода в Украине на Новый год будет весьма пасмурной и дождливой. Если 31 декабря осадки в основном сосредоточатся на Западе, то 1 января моросить будет уже в большинстве областей.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что до конца года в стране установится ветреная погода, но температура будет высокой. А вот 1 января ветер стихнет, однако будет мокро.

Пока же синоптики прогнозируют, что во вторник, 29 декабря, придет потепление. На Юге и Закарпатье днем +9+13, а ночью +2+5 градусов. А вот Восток и Север будут пока с низкими температурами - днем от -1 до +4, ночью -1... -4 мороза. На остальных территориях +5+9 днем и 0... +4 ночью.

Небольшие дожди вероятны завтра в северных и западных областях.

В Киеве будет моросить дождь, днем +5+7, ночью 0... +2.

В среду, 30 декабря, почти по всей территории страны будет сухо и солнечно, дожди вероятны лишь на крайнем Западе.

Температура +5+9 днем и +2+6 ночью. На Юге +10+13 днем и ночью +4+8 градусов, а на Востоке днем 0... +4, ночью +1... -3 градуса.

В Киеве в среду сухо, температура +7+9 градусов.

Погода в Украине 29 и 30 декабря (фото: meteo.gov.ua)

В канун Нового года, 31 декабря дожди охватят всю западную часть, остальные области - без осадков.

На Западе температура немного снизится (+3+8 днем, ночью +3+5). На остальной территории температура будет такой же, как и 30 числа.

В Киеве также без перемен - от +7 до +9 днем и +4+6 ночью.

А вот 1 января будет пасмурно и дождливо почти везде, кроме Востока и Крыма.

Температура по стране в диапазоне +2+7 градусов днем и +2+4 ночью (на Востоке до -1 ночью). Теплее будет в первый день 2021 года на Юге - от +7 до +9 днем и +3+7 ночью.

В Киеве 1 января будет дождь, днем +4+6, ночью +2+4 градуса.

Погода в Украине 31 декабря и 1 января (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко также предупредила про сильный ветер, потепление на Юге и заморозки на Востоке.

Кроме того метеорологи рассказали, что 2020-й год может стать самым теплым за всю историю наблюдений за погодой.