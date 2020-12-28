Українцям пообіцяли дощі на Новий рік: святкового снігу не буде

Погода в Україні на Новий рік буде досить похмурою і дощовою. Якщо 31 грудня опади в основному зосередяться на Заході, то 1 січня накрапувати буде вже в більшості областей.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що до кінця року в країні встановиться вітряна погода, але температура буде високою. А ось 1 січня вітер стихне, однак буде мокро.

Поки ж синоптики прогнозують, що у вівторок, 29 грудня, прийде потепління. На Півдні та Закарпатті вдень +9+13, а вночі +2+5 градусів. А от Схід і Північ будуть поки з низькими температурами - вдень від -1 до +4, вночі -1... -4 морозу. На інших територіях +5+9 вдень і 0... +4 вночі.

Невеликі дощі ймовірні завтра у північних та західних областях.

У Києві буде накрапувати дощ, вдень +5+7, вночі 0... +2.

У середу, 30 грудня, майже по всій території країни буде сухо і сонячно, дощі ймовірні лише на крайньому Заході.

Температура +5+9 вдень і +2+6 вночі. На Півдні +10+13 вдень і вночі +4+8 градусів, а на Сході вдень 0... +4, вночі +1... -3 градуси.

У Києві в середу сухо, температура +7+9 градусів.

Погода в Україні 29 і 30 грудня (фото: meteo.gov.ua)

Напередодні Нового року, 31 грудня дощі охоплять всю західну частину, інші області - без опадів.

На Заході температура трохи знизиться (+3+8 вдень, вночі +3+5). На решті територій температура буде такою ж, як і 30 числа.

У Києві також без змін - від +7 до +9, вдень +4+6 вночі.

А ось 1 січня буде хмарно і дощитиме майже скрізь, крім Сходу і Криму.

Температура по країні у діапазоні +2+7 градусів, вдень +2+4 вночі (на Сході до -1 вночі). Найтепліше буде в перший день 2021 року на Півдні - від +7 до +9 вдень і +3+7 вночі.

У Києві 1 січня буде дощ, вдень +4+6, вночі +2+4 градуси.

Погода в Україні 31 грудня та 1 січня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко також попередила про сильний вітер, потепління на Півдні і заморозки на Сході.

Крім того, метеорологи розповіли, що 2020-й рік може стати найтеплішим за всю історію спостережень за погодою.