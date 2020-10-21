Украинцы насладятся последними теплыми днями

Погода в Украине изменится на несколько дней

Погода в Украине удивит своим теплом. При этом потепление уже придет завтра, 22 октября. Правда оно не продержится долго, всего лишь два дня, а потом похолодает и в западных областях пройдут дожди.

В четверг погода повысится по всей территории Украины, будет солнечно, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На Западе Украины температура поднимется местами до +20 градусов. Во Львовской области +16…+18, в Ивано-Франковской области +18…+20, в Тернопольской области +16…+18, в Волынской области тоже +16…+18. В Ужгороде +15…+17. Осадков не ожидается.

На Востоке страны будет немного прохладней, но тоже без осадков. В Луганской области +12…+14, в Донецкой области +15…+17, в Харьковской области также +15…+17 градусов.

Погода в Украине 22 октября (метеокарта: meteo.gov.ua)

В северной части страны также без осадков. В Черниговской области +13…+15, в Сумской области +12…+14.

В центральной части будет теплее. В Черкасской области +16…+18, в Полтавской области +15…+17, в Кировоградской области +16…+18. Без осадков.

На Юге страны также без дождей. В Херсонской области +17…+19, в Николаевской области +17…+19, в Одесской области +18…+20.

В Киеве без осадков +15…+17 градусов.

В аннексированном Крыму +16…+18 градусов.

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