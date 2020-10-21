Українці зможуть насолодитися останніми теплими днями

Погода в Україні зміниться на кілька днів

Погода в Україні здивує своїм теплом. При цьому потепління вже прийде завтра, 22 жовтня. Правда воно не протримається довго, всього лише два дні, а потім похолодає і в західних областях пройдуть дощі.

У четвер погода підвищиться по всій території України, буде сонячно, без опадів. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

На Заході України температура підніметься місцями до +20 градусів. У Львівській області +16...+18, в Івано-Франківській області +18...+20, у Тернопільській області +16...+18, у Волинській області теж +16...+18. В Ужгороді +15...+17. Опадів не очікується.

На Сході країни буде трохи прохолодніше, але теж без опадів. У Луганській області +12...+14, у Донецькій області +15...+17, у Харківській області +15...+17 градусів.

Погода в Україні 22 жовтня (метеокарта: meteo.gov.ua)

У північній частині країни також без опадів. У Чернігівській області +13...+15, у Сумській області +12...+14.

У центральній частині буде тепліше. У Черкаській області +16...+18, у Полтавській області +15...+17, у Кіровоградській області +16...+18. Без опадів.

На Півдні країни також без дощів. У Херсонській області +17...+19, у Миколаївській області +17...+19, в Одеській області +18...+20.

У Києві без опадів +15...+17 градусів.

У анексованому Криму +16...+18 градусів.

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