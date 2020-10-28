В Украину движется мерзкая погода: какие области затянет дождями

Погода в Украине начнет портиться уже в четверг, 29 октября. Синоптики прогнозируют, что ряд западных областей окажется под действием атмосферного фронта. Но это лишь начало - далее станет холоднее, а дождями затянет уже всю территорию страны.

Судя по прогнозу Украинского гидрометцентра на 29 октября, облачно и мокро будет в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. На остальных территориях пока что сухо.

Завтрашний день побудет еще довольно температурно комфортным. Ожидается от +11 до +15 градусов, ночью +4+9. На Юге градусы выше - от +15 до +19 (ночью +8+10).

Синоптики также предупредили украинцев о туманах. Ветер завтра будет восточный, слабый.

В Киеве четверг побудет без осадков. Днем +12+14, ночью +6+8 градусов.

Погода в Украине 29 октября (скрин: meteo.gov.ua)

А вот 30-31 октября в стране похолодает, пойдут дожди. Начало ноября будет балансировать на значении +6+10, с периодическими дождями. В южных областях традиционно будет теплее.

Ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз на конец октября - начало ноября. Судя по нему, в Украину идут холодные и мрачные дни.

Также метеорологи рассказали, какой будет зима в Киеве. Специалисты считают, что погода может преподнести в этом сезоне сюрпризы, поэтому загадывать наперед довольно сложно.