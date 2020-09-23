В Украину идет жуткий холод и штормовой ветер: синоптики назвали дату

Погода в Украине принесет сильное похолодание до +11 градусов в некоторых регионах уже в понедельник, 28 сентября. А в субботу-воскресенье ожидается мощный штормовой ветер. Кроме того, на выходных в страну нагрянут ливни с грозами.

Наталка Диденко в Facebook пишет, что уже завтра, 24 сентября, в западные области "забросит немного локальных дождей". Остальная территория будет в зоне сухой, ясной и солнечной погоды.

"Температура воздуха ночью +7+12 градусов, на Юге +12+16 градусов, завтра днем ожидается +22+27 градусов", - сообщает синоптик.

Ветер завтра в Украине юго-восточного направления, небольшой.

В Киеве пока без изменений, сухо, солнечно и тепло, до +25+26 градусов.

Карта погоды на 24 сентября (скрин: facebook.com/tala.didenko)

"Такие более ощутимые дожди появятся в Украине в воскресенье. В ближайшие субботу-воскресенье ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер!" - предупредила синоптик.

Наталка Диденко считает, что на следующей неделе воздух в Украине будет посвежее, но про какое-то "обвальное похолодание не говорится".

А вот синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что понедельник, 28 сентября, западные области встретят с температурой +11+15, северные и центральные +16+21, юго-восток +22+24.

Кроме того, в субботу на Западе ожидаются сильные дожди и грозы, а в воскресенье атмосферный фронт затянет уже всю страну, мокро будет и в понедельник.

К слову, мы писали, что осень и зима в Украине будут аномальными. Синоптики дали подробный прогноз до конца 2020 года.