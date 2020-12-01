В Украину идет снег с 11-градусными морозами: где будет самая мерзкая погода

Погода в Украине 2 декабря принесет осадки - снег, мокрый снег, гололед и сильные морозы. Наталка Диденко прогнозирует, что такая синоптическая ситуация будет в ряде областей.

О погоде на второй день зимы синоптик рассказала в Facebook.

"2-го декабря в Украине будет преобладать влажная погода - снег и мокрый снег ожидаются на Севере, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма. К осадкам присоединятся налипание мокрого снега, гололед", - пишет синоптик и предупреждает водителей быть внимательнее на дорогах.

А вот в восточных областях существенных осадков не ожидается. На Западе и вовсе будет сухо, а местами солнечно.

Ветер умеренный, но на Востоке усилится до штормового.

Температура воздуха в Украине ближайшей ночью предполагается 0... -4 градуса мороза, а в западных областях -4... -11 градусов мороза.

Днем ожидается от -2 до +2 градусов, а на Юге +2... +5 градусов тепла.

Погода в Украине 2 декабря (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 2 декабря Диденко прогнозирует облачную, сырую погоду, периодически с небольшим снегом или мокрым снегом. Ночью до -1... -4 градусов, днем около нуля.

Ветер в столице сильным не будет, но воздух в условиях влажности может быть не очень свежим из-за промышленных дымов и выхлопных газов, которые могут зависать в воздухе.

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