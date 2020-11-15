В Украину идут 10-градусные морозы: какие области сильно приморозит

Погода в Украине будет очень холодной и со снегом в ближайшие дни

Погода в Украине принесет морозы до -10 градусов. Холоднее всего будет на Востоке страны, где в ночное время термометры покажут гранично низкие температуры уже на следующей неделе.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, очень холодно будет уже в среду, 18 ноября.

В ближайшей перспективе 16 ноября будет пасмурным и умеренно холодным. Лишь на Юге в понедельник вероятны прояснения. В западных и южных областях температуры довольно высокие от +4 до +9 тепла, ночью здесь +1+5 градусов. В остальных регионах от -3 до +4 градусов, ночью +2...-2. На Востоке в понедельник 0... -5 мороза днем, ночью -3... -5 градусов.

В Харьковской и Луганской областях возможен снег.

В Киеве в понедельник ожидается пасмурная погода +2+4 градусов как в ночное, так и в дневное время, без осадков.

Погода в Украине 16 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

17 ноября будет пасмурно по всей стране. На Западе, в Житомирской, в Одесской области дождь со снегом, на Востоке - снег. Температура в западных областях и в Одесской области +5+10 днем, ночью +2+6 градусов. В остальных областях днем +1... -3 градусов днем. Ночью от +1 до -6 градусов, а в Сумской области ночью -6... -8 мороза.

В Киеве во вторник дождь с мокрым снегом, днем 0... +2 градуса, ночью -1... -3 мороза.

В среду, 18 ноября, осадки маловероятны, но будет пасмурно. Днем от 0 до -3, ночью 0... -5 мороза, на Востоке в ночное время -4... -9 мороза. В Одесской и на западных областях показатели выше - днем +5+10 градусов, ночью +2+5 градусов.

В Киеве 18 ноября пасмурно. Днем 0... +2 градуса, ночью -1... -3 мороза.

Погода в Украине 17-18 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

19 ноября с прояснениями, но прохладно. На Западе и в Одесской области днем +4+10, ночью +2... -1 градуса. На остальных территориях днем от -1 до +6 градусов, ночью 0... -5 мороза. На Востоке ночные морозы от -6 до -10 градусов.

В Киеве 19 ноября пасмурно с температурой +2+4, ночью от -1 до -3 градусов.

В пятницу, 20 ноября, в Закарпатской, Львовской и Волынской области вероятен дождь, в Днепропетровской и Запорожской области дождь со снегом, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях снег.

Температура будет колебаться по стране: на Западе +3+8 (Закарпатье +8+10) днем, ночью от +3 до -1 мороза. на Юге днем +1+6 градусов днем, ночью от +4 до -2 градусов, на Востоке днем 0... -3 градуса, ночью -3... -7. На Севере и в Центре днем -1... +4, ночью от -1 до -5 мороза.

В Киеве 20 ноября +2... +4 градуса, ночью -1... -3 мороза.

Погода в Украине 19-20 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца года. Они прогнозируют, что зима будет не такой аномально теплой, как в прошлом году.