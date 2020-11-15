В Україну йдуть 10-градусні морози: які області сильно приморозить

Погода в Україні буде дуже холодною і зі снігом в найближчі дні

Погода в Україні принесе морози до -10 градусів. Найхолодніше буде на Сході країни, де в нічний час термометри покажуть гранично низькі температури вже на наступному тижні.

Так, згідно прогнозом Українського гідрометцентру, дуже холодно буде вже в середу, 18 листопада.

У найближчій перспективі 16 листопада буде похмурим і помірно холодним. Лише на Півдні у понеділок можливі прояснення. У західних і південних областях досить високі температури від +4 до +9 тепла, вночі тут +1+5 градусів. В інших регіонах від -3 до +4 градусів, вночі +2...-2. На Сході в понеділок 0... -5 морозу вдень, вночі -3... -5 градусів.

У Харківській і Луганській областях можливий сніг.

В Києві у понеділок очікується похмура погода +2+4 градусів як у нічний, так і в денний час, без опадів.

Погода в Україні 16 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

17 листопада буде хмарно по всій країні. На Заході, в Житомирській, в Одеській області дощ зі снігом, на Сході - сніг. Температура в західних областях і в Одеській області +5+10 вдень, вночі +2+6 градусів. В інших областях вдень +1... -3 градусів вдень. Вночі від +1 до -6 градусів, а в Сумській області вночі -6... -8 морозу.

У Києві у вівторок дощ з мокрим снігом, вдень 0... +2 градуси, вночі -1... -3 морозу.

У середу, 18 листопада, опади малоймовірні, але буде похмуро. Вдень від 0 до -3, вночі 0... -5 морозу, на Сході вночі -4... -9 морозу. В Одеській та західних областях показники вищі - удень +5+10 градусів, вночі +2+5 градусів.

У Києві 18 листопада похмуро. Вдень 0... +2 градуси, вночі -1... -3 морозу.

Погода в Україні 17-18 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

19 листопада з проясненнями, але прохолодно. На Заході і в Одеській області вдень +4 до+10, вночі +2... -1 градуса. На інших територіях вдень від -1 до +6 градусів, вночі 0... -5 морозу. На Сході нічні морози від -6 до -10 градусів.

У Києві 19 листопада хмарно з температурою +2+4, вночі від -1 до -3 градусів.

У п'ятницю, 20 листопада, у Закарпатській, Львівській і Волинській області вірогідний дощ, у Дніпропетровській і Запорізькій області дощ зі снігом, в Харківській, Донецькій і Луганській областях сніг.

Температура буде коливатися по країні: на Заході +3+8 (Закарпаття +8+10) вдень, вночі від +3 до -1 морозу. на Півдні вдень +1+6 градусів вдень, вночі від +4 до -2 градусів, на Сході вдень 0... -3 градуси, вночі -3... -7. На Півночі і в Центрі вдень -1... +4, вночі від -1 до -5 морозу.

У Києві 20 листопада +2... +4 градуси, вночі -1... -3 морозу.

Погода в Україні 19-20 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця року. Вони прогнозують, що зима буде не такою аномально теплою, як в минулому році.