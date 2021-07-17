В Украину идут грозовые дожди с градом и шквалами: где заметно посвежеет

Погода в Украине в ближайшие дни продемонстрирует постепенный спад жары, а также пройдут осадки в виде дождей и гроз в некоторых регионах, местами даже вероятны шквалы и град. Такая синоптическая ситуация обусловлена снижением влияния антициклона, приходом атмосферного фронта с запада.

Такой прогноз дали в Укргидрометцентре и синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook .

В субботу, 17 июля, появятся влажные грозовые очаги на "линии" от Житомирской области через Киевскую до Харьковской области, а также на западе Украины.

В то же время большинство регионов пока еще останется в поле повышенного давления с неустойчивой атмосферой.

В воскресенье, 18 июля, грозовые дожди охватят все западные и северные, а также местами центральные области.

Отметим также, что на выходных в западных регионах кое-где ожидаются шквалы, сила ветра достигнет до 20 метров в секунду, а также ожидается град.

В понедельник, 19 июля, ореол осадков значительно увеличится, и сухо будет только в восточных и почти всех южных областях.

Температура воздуха в субботу и воскресенье будет высокая практически везде: в дневное время в среднем около +30... +33 (в южных областях столбики термометров поднимутся до +35... +36 градусов). А вот в понедельник начнется постепенное снижение температуры: если в восточных регионах еще будет жара, то в западных и местами центральных регионах термометры опустятся до +22... +24 градусов.

Карта погоды в Украине 17 июля (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 18 июля (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 19 июля (фото: meteo.gov.ua)