В Україну йдуть грозові дощі з градом і шквалами: де помітно посвіжішає

Погода в Україні найближчими днями продемонструє поступовий спад спеки, а також пройдуть опади у вигляді дощів і гроз у деяких регіонах, місцями навіть ймовірні шквали та град. Така синоптична ситуація зумовлена зниженням впливу антициклону, приходом атмосферного фронту із заходу.

Такий прогноз дали в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook .

У суботу, 17 липня, з'являться вологі грозові вогнища на "лінії" від Житомирської області через Київську до Харківської області, а також на заході України.

Разом з тим більшість регіонів поки ще залишиться в полі підвищеного тиску з нестійкою атмосферою.

У неділю, 18 липня, грозові дощі охоплять усі західні та північні, а також місцями центральні області.

Зауважимо також, що на вихідних в західних регіонах подекуди очікуються шквали, сила вітру досягне до 20 метрів на секунду, а також очікується град.

У понеділок, 19 липня, ореол опадів значно збільшиться, і сухо буде тільки в східних і майже всіх південних областях.

Температура повітря в суботу та неділю буде висока практично скрізь: в денний час в середньому близько +30... +33 (у південних областях стовпчики термометрів піднімуться до +35... +36 градусів). А ось в понеділок почнеться поступове зниження температури: якщо в східних регіонах ще буде спека, то в західних і місцями центральних регіонах термометри опустяться до +22... +24 градусів.

Карта погоди в Україні 17 липня (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоди в Україні 18 липня (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоди в Україні 19 липня (фото: meteo.gov.ua)