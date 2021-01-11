В Украину идут лютейшие морозы: когда ждать похолодания

В Украину идут лютые морозы и мокрый снег. Синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый год, 14 января.

Антициклон с северной Атлантики принесет в Украину ощутимые морозы. Температура начнет снижаться уже с понедельника, 11 января, и будет падать в течение недели. Пик морозов ожидают с 15 по 20 января. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

При этом обильного снега синоптики не обещают. Незначительные осадки ожидаются в ночь на 11 января. Снег с дождем скорее всего прогнозируется на Востоке и Юге Украины.

Но есть в прогнозах синоптиков и хорошие новости. Похолодание будет коротким и уже 20 января в Украину вернутся градусы со знаком плюс.

Синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице также сообщила о приближении сильного похолодания. Она предупреждает украинцев запастись теплой одеждой и подумать об утеплении домов.

"Пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. В ночные часы вероятно в -14 -20 градусов. Поэтому именно на эти даты стоит позаботиться об особом контроле над отоплением, подготовить утепления всеми возможными разумными и, главное, безопасными способами, особенно тщательно проверить состояние автомобиля, чтобы, не дай Бог, не заглохнуть посреди мороза в степи или лесу, запасти зимний омыватель для стекла", - предупредила Диденко.

Как мы ранее писали, погода в Украине в скором времени изменится в сторону похолодания. Так жители Украины, которые привыкли к теплой зиме, столкнуться с настоящими зимними морозами.