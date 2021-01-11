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В Україну йдуть люті морози: коли чекати на похолодання

Новость на русском → Понеділок 11 січня 2021 10:45
В Україну йдуть люті морози: коли чекати на похолодання В Україну йдуть сильні морози (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україну йдуть морози і мокрий сніг. Синоптики прогнозують морози до -20 градусів попередньо на Старий Новий рік, 14 січня.

Антициклон з північної Атлантики принесе в Україну відчутні морози. Температура почне знижуватися вже з понеділка, 11 січня, і буде падати протягом тижня. Пік морозів очікують з 15 по 20 січня. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

При цьому рясного снігу синоптики не обіцяють. Незначні опади очікуються в ніч на 11 січня. Сніг з дощем швидше за все прогнозується на Сході і Півдні України.

Але є в прогнозах синоптиків і хороші новини. Похолодання буде нетривалим і уже 20 січня в Україну повернуться градуси зі знаком плюс.

Синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці також повідомила про наближення сильного похолодання. Вона попереджає українців запастися теплим одягом і подумати про утеплення будинків.

"Пік похолодання очікується з 14 по 19 січня. У нічні години ймовірно до -14-20 градусів. Тому саме на ці дати варто подбати про особливий контроль над опаленням, підготувати утеплення усіма можливими розумними й, головне, безпечними способами, особливо ретельно перевірити стан автомобіля, щоб, не дай, Боже, не заглохнути посеред морозу в степу чи лісі, купити заздалегідь зимовий омивач для скла", - попередила Діденко.

Як ми раніше писали, погода в Україні незабаром зміниться в бік похолодання. Так жителі України, які звикли до теплої зими, зіткнутися зі справжніми зимовими морозами.

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