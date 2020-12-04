Перепады от -14 до +12 градусов: синоптики ошарашили прогнозом до конца недели

Погода в Украине будет аномальной в ближайшие три дня. До конца недели синоптики прогнозируют перепады температуры по стране от -14 до +12 градусов.

В Украинском гидрометцентре рассказали, что очень тепло до конца недели будет в западных областях, а вот на Востоке вероятны сильные ночные морозы. Наиболее обострится погодная ситуация в воскресенье, 6 декабря.

Кроме того, в ближайшие три дня в стране будет царить антициклон, который разгонит осадки.

Пятница, 4 декабря, все еще будет умеренной. На Западе ожидается +3+6 днем (на Закарпатье +8+10 градусов), на Юге +3+8 градусов. Остальные территории будут со скромными 0... +4 градусов. Ночью в стране от +1 до -5 мороза, а в южных областях ожидаются ночные +1+4 градуса.

Киев в пятницу будет с умеренной облачностью, днем +1+3, ночью до -1 мороза.

Погода в Украине 4 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

5 декабря повысится температура на Западе: в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях +7+12 днем, в остальных западных и Одесской области +4+7 градусов. На остальных территориях днем +1... -2 градуса (кроме Херсонской области и Крыма с +2+5 тепла).

Ночью на Западе и в Одесской области 0... +5 градусов (за исключением Черновицкой с 0... -2 мороза). На Востоке в субботу ночью -2... -7 мороза. А на остальных территориях ночные +1... -3 градуса.

В Киеве днем и ночью температура будет от -1 до +1 градуса.

Погода в Украине 5 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 6 декабря, теплее всего будет на Закарпатье (+10... +12 градусов), во Львовской и Ивано-Франковской областях +5+7 тепла, остальные западные и Одесская области будут с температурой +2+4 градуса. На Востоке и в северо-восточных областях днем от -1 до -4 мороза. Остальные территории от +1 до -3 градусов.

Ночью сильный мороз на Севере и Востоке - от -8 до -14 градусов. В Западных областях и на Одесчине ночью +1... -2 мороза (кроме Закарпатья с ночными +2+4). В остальных областях ночью также приморозит до -2... -8 градусов.

В Киеве в воскресенье ночной мороз -4... -6, днем +1... -1 градус.

Погода в Украине 6 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптики недавно также сообщили о потеплении, которое более всего почувствуется на Западе.

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