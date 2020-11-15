В Украину идут настоящие морозы: где и когда будет самый большой "минус"

Погода в Украине в период с 15 по 17 ноября будет ухудшаться. Об этом говорят не только осадки и затянутое небо, но и постепенное снижение столбиков термометров. Так, в ночь с 17 на 18 ноября синоптики прогнозируют до -6 градусов в восточных областях. При этом в течение дня в большинстве регионов нашей страны будет сохраняться "плюсовая" температура. Местами даже до +11 градусов. Детальный прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Согласно обновленному прогнозу, в Украине в воскресенье, 15 ноября, температура воздуха в некоторых регионах на западе страны начнет подниматься по сравнению с отметками в субботу – до +5… +10 градусов. В центральных регионах ожидается +4… +8 градусов. На юге сохранятся субботние показатели тепла, за исключением Крымского полуострова, где похолодает до +6… +8 градусов. Температура изменится и на востоке: в Харьковской, Луганской, Сумской и Донецкой областях будет минимальной по стране - +2… +4 градуса в течение дня. В остальных регионах Левобережной Украины столбики термометров поднимутся до +3… +7 градусов.

Погода в Украине 15 ноября (карта: meteo.gov.ua)

Также с 15 ноября в Украину придут дожди. В воскресенье осадки ожидаются на севере, в центре, некоторых западных и северо-восточных регионах.

Уже 16 ноября циклон сместится и накроет все восточные и южные области, также несколько центральных регионов. При этом в Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается снег, в Днепре – дождь со снегом. Кроме того, в северных и восточных областях возможно снижение температуры воздуха до -1...-4 градусов как днем, так и ночью. В западных и южных областях завтра будет от +7 до +11 днем и от +2 до +6 ночью. В центральных областях морозов не прогнозируют, но будет прохладно: от +0 до +5 днем, от 0 до +3 ночью.

Погода в Украине 16 ноября (карта: meteo.gov.ua)

17 ноября осадки ожидаются только в западных областях. Уровень тепла даже в дневное время будет местами доходить до -3 градусов. Такой прогноз синоптики опубликовали для жителей восточных областей, где термометры покажут в среднем -3… +2 градуса. Немного теплее на севере и в центре – 0… +2 градуса. На юге днем без морозов +3… +8 градусов. Самой теплой погода окажется в областях, где ожидаются осадки – на западе страны. Там столбики термометров поднимутся до +4… +8 градусов. Исключение составит Закарпатская область, где ожидается в течение дня до +11 градусов.

При этом на востоке синоптики прогнозируют наступление настоящих морозов -1… -6 градусов в ночное время. Морозы в темное время суток также ожидаются в центральных, северных и южных областях – до -3 градусов. Исключение составит Одесская область, где ночью градусники покажут +2… +4 градуса.

Погода в Украине 17 ноября (карта: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что метеорологи предупредили украинцев про аномальную зиму в Киеве. Специалисты считают, что погода в холодном сезоне 2020-2021 будет непредсказуемой.

До этого сообщалось, что в ноябре в стране ожидаются резкие перепады температуры. Прогнозируют, что ноябрь будет холодным, дождливым и пасмурным.