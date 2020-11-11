В Украину идут затяжные холода: синоптики огорчили новыми картами погоды

Погода в Украине будет холодной, с ночными морозами, а на выходных в некоторых областях пойдет первый снег. Синоптики предупредили нас о том, что стоит готовиться к затяжному холодному периоду.

Так, в Украинском гидрометцентре показали карты погоды на ближайшие пять дней. Судя по ним, ноябрьского бабьего лета на горизонте пока не видно. Ближайшие осадки зацепят часть страны в субботу 14 числа.

Завтра, 12 ноября, в западных и южных областях днем +5+9, ночью 0... +5. На остальной территории днем +2+7, а ночью от 0 до -4 мороза.

В Киеве четверг будет сухим, с температурой днем +5+7 градусов, ночью 0... +2.

Погода в Украине 12 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

13 ноября день будет ясным, с температурой на Западе и Юге +5+10, ночью тут +2+4 градуса. Остальные территории со скудными +3+5 и заморозками - от -4 до +1 градуса.

В Киеве пятница,13-е, принесет +3+5 днем и -1... +1 ночью.

Погода в Украине 13 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

В субботу, 14 ноября, на Север нагрянет мокрый снег. Температура останется на прежнем уровне.

Киев в субботу будет с мокрым снегом, и +3+5 градусами днем, ночью -1... +1.

Погода в Украине 14 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

15-16 ноября снова будет царить антициклон с сухой погодой. Но будет холодно - от +1 до +5 днем и заморозками (-5... +1 градусов). Выше температура на Юге и Западе - от +4 до +9 в дневное время, до -1... +4 в ночное.

В Киеве 15-16 ноября

Погода в Украине 15-16 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, в каких областях ожидаются самые низкие температуры и ночные заморозки.

Кроме того метеорологи сообщили том, какой будет погода зимой в Киеве.