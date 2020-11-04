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В Украину идут затяжные морозы: синоптики обновили карты погоды

Новина українською → Среда 04 ноября 2020 20:53
В Украину идут затяжные морозы: синоптики обновили карты погоды Погода в Украине (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро кардинально поменяется в худшую сторону

Погода в Украине скоро резко поменяется, заставив нас пересмотреть свой гардероб. Синоптики показали на обновленных картах, когда настанет пора доставать пуховики и начищать зимние ботинки.

Так, согласно двухнедельному прогнозу погоды от ресурса Gismeteo, морозами затянет Украину в середине ноября.

Текущая неделя в ближайшей перспективе окажется самой теплой, а со следующей стоит готовиться к ночному минусу (до -5 на Севере) и дневному нулю или около того.

Портиться погода начнет ориентировочно со среды, 11 ноября. Столбики термометров поползут вниз - ночью от +1 до -5. Днем 0... +7. На Юге, соответственно будет теплее, на Севере - холоднее.

Причем затянутся такие низкие "градусы" на неделю уж точно.

Ниже смотрите карты погоды на две недели для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

В Украину идут затяжные морозы: синоптики обновили карты погоды

Погода в Украине на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Ранее Наталка Диденко предупредила украинцев о наступлении антициклона, который будет задавать сухую и умеренно теплую погоду до конца недели. А вот следующая неделя, по словам синоптика, принесет резкое похолодание.

Кроме того метеорологи рассказали, какой может быть зима в Киеве. Они считают, что в этом сезоне все может быть очень непредсказуемо.

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