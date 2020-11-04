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В Україну йдуть затяжні морози: синоптики оновили карти погоди

Новость на русском → Середа 04 листопада 2020 20:53
В Україну йдуть затяжні морози: синоптики оновили карти погоди Погода в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро кардинально зміниться в гіршу сторону

Погода в Україні скоро різко зміниться, змусивши нас переглянути свій гардероб. Синоптики показали на оновлених картах, коли настане пора діставати пуховики і начищати зимові черевики.

Так, згідно двотижневому прогнозу погоди від ресурсу Gismeteo, морозами затягне Україну в середині листопада.

Поточний тиждень в найближчій перспективі виявиться найбільш теплим, а з наступного варто готуватися до нічного мінуса (до -5 на Півночі) і денного нуля або близько того.

Псуватися погода почне орієнтовно з середи, 11 листопада. Стовпчики термометрів поповзуть вниз - вночі від +1 до -5. Вдень 0... +7. На Півдні, відповідно буде тепліше, на Півночі - холодніше.

Причому затягнуться такі низькі "градуси" на тиждень точно.

Нижче дивіться карти погоди на два тижні для Києва, Львова, Харкова і Одеси.

В Україну йдуть затяжні морози: синоптики оновили карти погоди

Погода в Україні на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Раніше Наталка Діденко попередила українців про настання антициклону, який буде задавати суху і помірно теплу погоду до кінця тижня. А ось наступний тиждень, за словами синоптика, принесе різке похолодання.

Крім того, метеорологи розповіли, якою може бути зима в Києві. Вони вважають, що в цьому сезоні все може бути дуже непередбачувано.

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