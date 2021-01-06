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На Украину надвигается похолодание: какие области приморозит сильнее всего

Новина українською → Среда 06 января 2021 20:30
На Украину надвигается похолодание: какие области приморозит сильнее всего Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине поменяется несколько раз в течение ближайших дней. Если на Рождество к нам нагрянет циклон, то буквально на следующий день осадки уйдут, а вместо - придут морозы.

Лютых минусов синоптики Украинского гидрометцентра пока не обещают, но морозно будет до конца этой недели и в начале следующей.

Что касается погоды на Рождество, 7 января, то в этот день дожди и дожди с мокрым снегом будут по всей стране (зависимо от температуры). Днем ожидается от +2 до +7 градусов, ночью -1... +3, а на Юге +8+11 тепла, ночью +3+6. Также ожидается сильный порывистый ветер.

В Киеве Рождество будет с дождем с мокрым снегом, днем +2+4, ночью 0... +2 градуса и сильный ветер.

На Украину надвигается похолодание: какие области приморозит сильнее всего

Погода в Украине 7 января (скрин: meteo.gov.ua)

8 января погода поменяется. Осадки вероятны разве на северо-востоке и Юге. Температура на Юге и Востоке от +2 до +5 градусов, ночью 0... +3 (в Крыму +8+10, ночью +4+6). На остальных территориях в течение суток от -1 до +2. Все еще будет сильный ветер

В Киеве -1... +1, осадки маловероятны, ветрено.

В субботу, 9 января, температура снизится на 1-2 градуса по всей стране. На Востоке будут дожди с мокрым снегом, а на Юге - дожди. Снова будет дуть сильный ветер.

В Киеве без осадков, днем -1... +1, ночью от -2 до -4 мороза.

На Украину надвигается похолодание: какие области приморозит сильнее всегоНа Украину надвигается похолодание: какие области приморозит сильнее всего

Погода в Украине 8 и 9 января (скрин: meteo.gov.ua)

Воскресенье, 10 января, принесет дневной "минус" уже почти по всей стране: в течение дня от 0 до -5 градусов, лишь на Юге днем +1+4, ночью +1... -2 градуса. Осадки маловероятны, а ветер стихнет.

В Киеве 10 января днем 0... -2, ночью -2... -4 мороза.

11 января температура будет практически без изменения, разве на Севере и Западе станет на 1-2 градуса свежее. Осадки в виде дождя с мокрым снегом возможны на Закарпатье и в южных областях, сильного ветра не ожидается.

В Киеве температура в течение суток -2... -4, без осадков.

На Украину надвигается похолодание: какие области приморозит сильнее всегоНа Украину надвигается похолодание: какие области приморозит сильнее всего

Погода в Украине 10 и 11 января (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко также рассказала, что на Рождество Украину накроет циклоном, а более существенные морозы придут уже 13-14 января.

А вот метеорологи говорят, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.

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