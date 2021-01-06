На Україну насувається похолодання: які області приморозить сильніше всього

Погода в Україні зміниться кілька разів протягом найближчих днів. Якщо на Різдво до нас прийде циклон, то буквально на наступний день опади минуть, а замість - прийдуть морози.

Лютих мінуси синоптики Українського гідрометцентру поки не обіцяють, але морозно буде до кінця цього тижня і на початку наступного.

Що стосується погоди на Різдво, 7 січня, то в цей день дощі і дощі з мокрим снігом будуть по всій країні (залежно від температури). Вдень очікується від +2 до +7 градусів, вночі -1... +3, а на Півдні +8+11 тепла, вночі +3+6. Також очікується сильний поривчастий вітер.

В Києві на Різдво буде дощ з мокрим снігом, вдень +2+4, вночі 0... +2 градуси і сильний вітер.

Погода в Україні 7 січня (скрін: meteo.gov.ua)

8 січня погода зміниться. Опади ймовірні хіба на північному сході і Півдні. Температура на Півдні та Сході від +2 до +5 градусів, вночі 0... +3 (в Криму +8+10, вночі +4+6). На інших територіях протягом доби від -1 до +2. Все ще буде сильний вітер

У Києві -1... +1, опади малоймовірні, вітряно.

У суботу, 9 січня, температура знизиться на 1-2 градуси по всій країні. На Сході будуть дощі з мокрим снігом, а на Півдні - дощі. Знову буде дути сильний вітер.

У Києві без опадів, вдень -1... +1, вночі від -2 до -4 морозу.

Погода в Україні 8 і 9 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Неділя, 10 січня, принесе денний "мінус" вже майже по всій країні: протягом дня від 0 до -5 градусів, лише на Півдні вдень +1+4, вночі +1... -2 градуси. Опади малоймовірні, а вітер стихне.

У Києві 10 січня вдень 0... -2, вночі -2... -4 морозу.

11 січня температура буде практично без зміни, хіба на Півночі і Заході стане на 1-2 градуси свіже. Опади у вигляді дощу з мокрим снігом можливі на Закарпатті та в південних областях, сильного вітру не очікується.

У Києві температура протягом доби -2... -4, без опадів.

Погода в Україні 10 і 11 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко також розповіла, що на Різдво Україну накриє циклоном, а більш суттєві морози прийдуть вже 13-14 січня.

А ось метеорологи кажуть, що українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.