На Украину надвигается жуткий циклон: начнет заливать дождями и сильно похолодает

Погода в Украине кардинально поменяется в худшую сторону

Погода в Украине во вторник, 29 сентября, совершенно испортится. На территорию страны надвигается активный циклон, которые принесет с собой понижение температуры, сильные грозы и ливни во многих областях.

Резкий перепад погоды в Украине осложнится в связи с магнитными бурями. Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Немного растрепано по датам, но вот приблизительно в эти дни, то есть, от выходных до 29-30 сентября на Землю садятся магнитные бури! Специалисты, которые занимаются изучением вспышек на солнце, также расходятся в датах. Однако большинство сообщений – именно сейчас есть высокая вероятность магнитных бурь. Поэтому, на всякий случай, залягте на "дно" те, кто чувствует ярко изменения даже в погоде, у кого есть явные проблемы с сердечно-сосудистой системой", - предупредила синоптик.

Карта погоды

Она отметила, что в сторону Украины двигается активный циклон, который 29 сентября накроет часть областей грозами и ливнями.

"А пока что возле Австрии, Венгрии разминается активный циклон, который завтра прискачет в Украину. Имя у него – Зора, почти Зорро. Поэтому 29-го сентября на Западе, в Винницкой области, в Одесской возможны сильные ливни, грозы. Осадки дотянут, но в меньшей мере, до большинства центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма. На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый", - сообщила Диденко.

Карта погоды

Она отметила, что температура воздуха в большинстве областей будет невысокой, разве что на юге будет довольно тепло.

"Температура воздуха на протяжении дня составит +18 +23 градуса, на Юге +24 +28 градусов. В Киеве завтра без существенных осадков. Еще довольно тепло, +20 градусов. А вот на Веры, Надежды, Любови и Софии существенно похолодает. Так что завтра прискачут и циклон, и магнитные бури – сами понимаете, нужно поберечься", - рассказала синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали детальный прогноз погоды на октябрь.

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