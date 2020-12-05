Украину накроет морозным антициклоном: синоптики обновили прогноз на выходные

Погода в Украине будет на выходных порадует нас обилием солнца, но при этом будет достаточно прохладно. Синоптики обновили карты погоды на 5 и 6 декабря.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, особенно солнечно будет в воскресенье, а вот в субботу - немного облачно. Но осадки в эти дни не предвидятся.

Что касается температуры, то 5 декабря днем на Западе аномально тепло - от +5 до +9 градусов (на Закарпатье настоящая декабрьская жара с +10+12). Ночью здесь от -1 до +5 градусов. На Юге сегодня +3+7 днем, ночью -1... +4 градуса.

Остальные территории будут с температурой 0... +4, а вот ночью от +1 до -3. На Востоке в ночное время -4... -6 мороза.

В Киеве днем 0... +2, ночью -1... -3 мороза.

Погода в Украине 5 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

6 декабря будет очень солнечно и ясно, без осадков. При этом похолодает: на Западе днем +1+4 (кроме Закарпатья с +9+11), ночью здесь 0... +4 градуса; на Юге днем +1+5, а ночью от 0 до -5 мороза; на Востоке дневная температура составит -1... -4 градуса, а ночью от -8 до -10 мороза.

На остальных территориях днем +1... -3, а ночью от -3 до -7 градусов.

В Киеве днем -1... +1, а ночью от -5 до -7 мороза.

Погода в Украине 6 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики также рассказали, что морозы в ближайшие пять дней усилятся. Местами будет до -13 градусов.

Также украинцев предупредили о мощной декабрьской магнитной буре, которая накроет страну в ближайшие дни.