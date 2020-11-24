Украину накроет мокрым снегом и штормовым ветром: каким областям приготовиться к непогоде

Погода в Украине в ближайшие сутки готовит неприятный и снежный сюрприз

Погода в Украине во вторник, 24 ноября, ожидается нестабильная и во многих областях пройдет мокрый снег. В некоторых регионах температура воздуха опустится ниже 0 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны ожидается снег, мокрый снег с дождем, ветер со штормовыми порывами. Ночная температура воздуха опустится до -2 градусов, днем в регионе ожидается от +2 до +5 градусов.

В южных областях пасмурно, но без существенных осадков, сильный ветер. Ночью в регионе от +1 до +4 градусов, днем прогреется до +6 +8 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, пасмурно. Ночью +2 +4 градуса, днем +6 +8 градусов.

На севере страны пройдет мокрый снег и снег с дождем, ожидается сильный ветер. Ночная температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов.

В западных областях сухо, осадки не прогнозируются, будет пасмурно и синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами. Ночью в регионе от +1 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +4 +7 градусов. Небольшой ночной мороз ожидается только на Закарпатье.

В центральной части страны пройдет мокрый снег и снег с дождем, ветер со штормовыми порывами. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +1 +3 градуса, днем ожидается от +4 до +6 градусов.

В Киеве 24 ноября пасмурно, ночью будет идти мокрый снег, а днем ожидается дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +1 +3 градуса, днем ожидается от +4 до +6 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 24 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики изменили прогноз погоды на зиму в Украине.

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