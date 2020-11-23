В Украину придет потепление: синоптики прогнозируют до +10 градусов

Погода в Украине снова станет теплой и сухой в конце ноября

В Украине конец ноября будет сухим и солнечным в большинстве областей страны. В некоторых регионах дневная температура воздуха может подняться до +10 градусов.

Потепление в страну придет уже во второй половине текущей недели, а до этого - украинцам стоит ждать морозов и мокрого снега. Об этом рассказал синоптик Роман Мурмыло в комментарии для OBOZREVATEL TV.

"В ближайшие 5 дней в различных областях в отдельные часы мы будем наблюдать мокрый снег и дождь. Температура ночью будет около нуля, от 4 градусов мороза до 2-3 градусов тепла, а в дневные часы от 0 до 5 градусов тепла", - рассказал Мурмыло и отметил, что после 26 ноября стоит ожидать потепления в Украине.

"С четверга, 26 ноября и до конца месяца осадков не ожидается. Температура воздуха ночью также будет колебаться около нуля – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, с постепенным повышением дневной температуры до +1... +7 градусов, а на западе и юге страны даже до +10 градусов", – сказал синоптик.

Он добавил, что такая синоптическая ситуация будет сохраняться и в первых числах декабря. Днем в большинстве регионов – плюсовая температура. Однако Мурмыло добавил, что предзимье в Украине обычно с переменчивым характером – может идти мокрый снег и дождь, ночью при этом небольшой мороз, а днем – тепло.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики изменили прогнозы на зиму в Украине.

А также рассказывали о том, что в Украине спрогнозировали непогоду с мокрым снегом и ветром.